A Praza do Calvario acolle hoxe o II Torneo de Petanca do Rosal
O Rosal prepárase para vivir unha nova xornada deportiva coa celebración do II Torneo de Petanca Concello do Rosal, organizado polo Club de Petanca O Caldeiro en colaboración co Concello. O encontro terá lugar hoxe na Praza do Calvario, que se converterá de novo nunha gran pista ao aire libre.
A cita dará comezo ás 09.30 horas e prolongarase durante todo o día, con partidas programadas en horario de mañá, de 09.30 a 14.00, e de tarde, de 16.00 a 19.00 horas. Deportistas de todas as idades terán ocasión de demostrar a súa habilidade e estratexia nun deporte que, ademais da competición, promove valores como o compañeirismo, a integración e o respecto.
O torneo pretende ser unha festa do deporte e do lecer, aberta á participación e á presenza de público. Así, dende o Concello fan un chamamento á veciñanza para que se achegue á Praza do Calvario e goce dun ambiente que combina convivencia, diversión e tradición deportiva.
A petanca, que une xeracións e fomenta o traballo en equipo, será unha vez máis protagonista nesta segunda edición, consolidándose como unha actividade que vai gañando peso no calendario deportivo local.
Con esta iniciativa, o Club de Petanca O Caldeiro e o Concello do Rosal procuran continuar a dar pulo ao coñecemento e a práctica deste deporte, ofrecendo unha oportunidade para que tanto participantes como espectadores compartan unha experiencia diferente e enriquecedora.
O Torneo de Petanca Concello do Rosal naceu coa vontade de reforzar a dimensión social e integradora da práctica deportiva, ademais de pór en valor este deporte tradicional e permitilo chegar ás próximas xeracións.
