Sendeirismo
«Paseando Nigrán» ofrece nove roteiros singulares polo municipio ata fin de ano
Todos terán lugar os sábados ás 10:00 horas sendo preciso inscribirse previamente
O Concello de Nigrán ofrece ata finais de ano nove roteiros guiados diferentes encadrados no programa «Paseando Nigrán».
O obxectivo é promover hábitos de vida saudable ao tempo que os asistentes aprenden máis sobre o termo municipal. Cada un deles está pendurado na web www.nigran.org en portada e no apartado «Próximos Eventos».
En todos os casos terán lugar os sábados ás 10:00 horas, sendo preciso inscribirse previamente en roteiros@nigran.org indicando nome, apelidos, teléfono e título ou data do roteiro elixido. O programa arrancou cun paseo polas praias da localidade.
Para calquera dúbida está habilitado o teléfono 699859418.
Os roteiros elixidos abranguen clásicos como as praias (que xa se celebrou), as penínsulas de Monte Lourido (que terá lugar o 20 de decembro) e Monteferro (o 8 de novembro), os pazos do municipio (13 de decembro), o paseo polo río Muíños (4 de outubro) ou o parque forestal Os Matos-Río Táboas (18 de outubro e 15 de novembro).
Ademais dos roteiros máis clásicos, tamén se inclúen novidades como a visita aos mosaicos da señora Carmen Souto Vidal na súa casa de Vilariño (actividade que se celebra hoxe), o proxecto pictórico «Pintura no lugar» do artista Juan Rivas (29 de novembro) ou a visita aos graffitis de Beiss 331 en Monteferro (8 de novembro).
«Estas actividades e roteiros están deseñados para atraer a todo tipo de público e para gozar en termos xeneralistas do patrimonio máis evidente de Nigrán e tamén do máis escondido ou coñecido», explica o alcalde, Juan González.
