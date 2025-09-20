O Porriño festexa a peregrinos e turistas
turismo
«O Porriño: Camiño e destino» é a xornada festiva que o Concello porriñés celebrará hoxe ao longo de toda a tarde, na Praza Arquitecto Antonio Palacios, co obxectivo de dar a coñecer e poñer en valor o papel turístico, cultural e peregrino do municipio.
A programación abrangue diversas actividades, dende visitas guiadas, a un obradoiro de cunchas, moita música e un punto de información turística e selado de credenciais.
«O paso da ruta xacobea pola nosa vila é un auténtico privilexio e unha grande oportunidade. Cada ano, milleiros de persoas de todo o mundo atravesan O Porriño facendo o Camiño de Santiago e iso convírtenos nun punto de encontro de culturas, idiomas e emocións. Para nós, o Camiño non é só unha ruta, senón unha parte esencial da nosa identidade e do noso dinamismo económico, social e cultural. Por iso dende o Concello traballamos para acoller aos peregrinos coa hospitalidade que nos caracteriza, ofrecéndolles un espazo acolledor e cheo de vida. Esta festa, enmarcada á súa vez nas Festas do Cristo, é unha homenaxe a eles e tamén unha oportunidade para que os porriñeses e porriñesas sintamos orgullo do noso papel no Camiño de Santiago», explicou o alcalde Alejandro Lorenzo durante o acto de presentación desta festa.
Haberá un photocall situado a pé de rúa no que os visitantes poderán selar a súa credencial de peregrino; organízanse dúas visitas guiadas, unha «Camiñando polo Porriño», de 16.00 a 17.00 horas, a través da cal se percorrerán espazos emblemáticos da vila, achegando historia, arquitectura e urbanismo local, e outra «O Porriño con ollos de peregrino», de 17.00 a 19.00 horas, combinada cun obradoiro de pintado de cunchas, que busca que quen pase por aquí descubra a dimensión espiritual, simbólica e cultural do Camiño. A xornada estará amenizada con música a cargo de artistas locais e como peche, sobre as 19.00 horas, concerto do grupo de pandereteiras Alxibeiras de Ponteareas.
«Con todas estas iniciativas, O Porriño quere consolidarse como destino por dereito propio, capaz de mostrar as súas paisaxes, o seu patrimonio, a súa cultura viva e a súa hospitalidade», sinalou a concelleira de Turismo, Vanessa Ucha.
De xeito paralelo, faise entrega aos establecementos de hostalería de novos mapas do Porriño, para que os distribúan entre quen se hospede, «pois eles son chave na acollida, orientación e información ao peregrino e ao visitante».
Tamén se presenta un código QR que será facilitado a todo o comercio e hostalería da vila para que os visitantes teñan acceso dixital inmediato á información de todas as actividades culturais e turísticas organizadas polo Concello.
Dende o Concello do Porriño subliñan a importancia crecente do Camiño de Santiago para o municipio. Segundo datos da Oficina do Peregrino de Santiago, no ano 2024 expedíronse 95.427 compostelas do Camiño Portugués, unha cifra superior á doutros exercicios e que este ano xa conta con 78.038, un incremento do 5%.
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas
- Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
- Verán de cores en Redondela
- Beret actuará nas Festas do Cristo
- Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
- Salvaterra de Miño convértese este mes en capital da poesía
- A Aldea Alfacuca pecha un ano máis de voluntariado
- A Festa do Viño despídese un ano máis regada de éxito