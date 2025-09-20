Trail
O IX Trail de Arcos percorrerá paisaxes espectaculares
A inscrición está aberta ata o 23 de outubro
[Ponteareas]
Os montes da Picaraña, Vilasobroso e Landín acollerán o día 26 de outubro o IX Trail de Arcos «José Teixeira», organizado por Os Caminhantes do Condado, con rutas de 21, 16 e 11,5 km, ademais dunha andaina de 10 km. Hai máximo de 400 dorsais. As probas inclúen avituallamentos, control de percorrido, trofeos e servizos complementarios para participantes. A inscrición está aberta ata o 23 de outubro, e pódese acudir a entrenar todas as distancias os domingos as 9:00 horas desde o centro cultural de Arcos, ata a data da proba.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas
- Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
- Verán de cores en Redondela
- Beret actuará nas Festas do Cristo
- Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
- Salvaterra de Miño convértese este mes en capital da poesía
- A Aldea Alfacuca pecha un ano máis de voluntariado
- A Festa do Viño despídese un ano máis regada de éxito