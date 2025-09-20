Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O IX Trail de Arcos percorrerá paisaxes espectaculares

A inscrición está aberta ata o 23 de outubro

O Castelo do Sobroso será un dos lugares polos que pase a carreira. | // JESÚS DE ARCOS

D. P.

[Ponteareas]

Os montes da Picaraña, Vilasobroso e Landín acollerán o día 26 de outubro o IX Trail de Arcos «José Teixeira», organizado por Os Caminhantes do Condado, con rutas de 21, 16 e 11,5 km, ademais dunha andaina de 10 km. Hai máximo de 400 dorsais. As probas inclúen avituallamentos, control de percorrido, trofeos e servizos complementarios para participantes. A inscrición está aberta ata o 23 de outubro, e pódese acudir a entrenar todas as distancias os domingos as 9:00 horas desde o centro cultural de Arcos, ata a data da proba.

