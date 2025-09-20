Ecoloxía
Nigrán súmase mañá á limpeza simultánea de ríos
As persoas interesadas en participar deben presentarse mañá ás 11:00 horas na Oficina de Turismo de Gaifar
Nigrán sumarase, como ven facendo cada ano, este domingo 21 de setembro, á «XVIII Limpeza Simultánea Móllate polos ríos» coordinada por Adega nunha xornada de voluntariado ambiental e concienciación social que, neste caso, terá lugar na desembocadura do río Muíños desde as 11:00 horas.
O punto de encontro para os que desexen participar é a Oficina de Turismo de Gaifar.
Recoméndase levar roupa e calzado axeitado, luvas e roupa de auga.
Este é un dun día no cal voluntarios e voluntarias de toda Galicia saen aos seus ríos para recoller o lixo que atenta contra a riqueza, valor e beleza dos ecosistemas fluviais do país.
Centos de quilogramos de refugallos xa foron extraídos dos ríos Muíños e Miñor nos anos pasados polas decenas de persoas voluntarias que teñen participado nesta iniciativa.
O Proxecto Ríos, ao que pertence esta iniciativa, é un programa de Educación e Voluntariado Ambiental de Adega que ten a finalidade de dar a coñecer o importante papel dos cursos fluviais, amosar as súas problemáticas, así como fomentar iniciativas que permitan á cidadanía o mantemento e a mellora dos ríos proporcionando as ferramentas que garantan a súa participación.
