Nigrán repite obradoiro de canto-terapia con Cristal Méndez
O prazo de inscrición está aberto do 22 de setembro ao 3 de outubro
O Concello de Nigrán repite o obradoiro de canto con enfoque terapéutico «Con voz propia», ante o éxito do desenvolvido o ano pasado, pon en marcha a través do Centro de Información ás Mulleres (CIM) esta segunda edición, dirixido unha vez máis a mulleres maiores de 18 anos ás que lles guste cantar (non se precisa cantar «ben» nin ter experiencia) e tendo preferencia as empadroadas.
O obradoiro será impartido novamente pola experta Cristal Méndez e terá lugar os mércores no Auditorio Municipal, de 10:00 a 13:00 horas dende o 8 de outubro ata o 3 de decembro. O prazo de inscrición irá do 22 de setembro ao 3 de outubro, debendo as interesadas enviar un email a cim@nigran.org no que conste o seu nome completo, DNI e teléfono.
O obradoiro mestura as estratexias propias do ensino do canto cun enfoque músico-terapéutico, facendo da expresión musical un vehículo emocional para o empoderamento.
«O noso abordaxe é práctico e vai dirixido a espertar emocións positivas, traendo á luz, asemade, os medos e as feridas para ser integradas. Utilizamos recursos da musicoterapia e da danza e a dramaterapia para fomentar a libre expresión, incidindo nunha abordaxe somática (non verbal)», explica Cristal Méndez, experta en Canto Moderno nas modalidades de Vocal Coach e Cantoterapia.
