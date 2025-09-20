Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nigrán repite obradoiro de canto-terapia con Cristal Méndez

O prazo de inscrición está aberto do 22 de setembro ao 3 de outubro

«Con voz propia» está destindo a mulleres. | //D.P.

D. P.

[Nigrán]

O Concello de Nigrán repite o obradoiro de canto con enfoque terapéutico «Con voz propia», ante o éxito do desenvolvido o ano pasado, pon en marcha a través do Centro de Información ás Mulleres (CIM) esta segunda edición, dirixido unha vez máis a mulleres maiores de 18 anos ás que lles guste cantar (non se precisa cantar «ben» nin ter experiencia) e tendo preferencia as empadroadas.

O obradoiro será impartido novamente pola experta Cristal Méndez e terá lugar os mércores no Auditorio Municipal, de 10:00 a 13:00 horas dende o 8 de outubro ata o 3 de decembro. O prazo de inscrición irá do 22 de setembro ao 3 de outubro, debendo as interesadas enviar un email a cim@nigran.org no que conste o seu nome completo, DNI e teléfono.

O obradoiro mestura as estratexias propias do ensino do canto cun enfoque músico-terapéutico, facendo da expresión musical un vehículo emocional para o empoderamento.

«O noso abordaxe é práctico e vai dirixido a espertar emocións positivas, traendo á luz, asemade, os medos e as feridas para ser integradas. Utilizamos recursos da musicoterapia e da danza e a dramaterapia para fomentar a libre expresión, incidindo nunha abordaxe somática (non verbal)», explica Cristal Méndez, experta en Canto Moderno nas modalidades de Vocal Coach e Cantoterapia.

