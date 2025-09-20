Antropoloxía
Nigrán recupera os seus alcumes tradicionais
O obxectivo é pór en valor o patrimonio oral e a identidade colectiva
O Concello de Nigrán recuperará os alcumes máis tradicionais de cada parroquia co obxectivo de preservalos e por en valor estes nomes coloquiais cos que se «bautizaban» ás familias.
«Non se trata de ser alcumadores de novos veciños nin de rescatar aqueles que buscaban ridiculizar, senón de recuperar alcumes tradicionais que achegan información antropolóxica e lingüística do municipio en disciplinas tan variadas como a botánica, a literatura ou a Historia», aclara o alcalde, Juan González, historiador e quen aposta por liderar esta investigación, xa que as novas dinámicas sociais, a falla de transmisión oral e os cambios de vida están a facer que se perdan.
«Preguntaremos polos alcumes barrio a barrio e nas escolas, e tamén a través dun formulario de Google, finalmente condensaremos os máis relevantes para elaborar material divulgativo», explica González. Esta derradeira fase implica a tenda-estudio Papelier, cos deseñadores gráficos Noelia Muíños e Ramón Quintas ao fronte, que darán forma a un libro ilustrado onde se visualicen os alcumes por parroquias, un póster e o almanaque do Concello do ano 2026.
Adicionalmente, impartirán obradoiros de lettering a alumnado de 6º de Primaria empregando os alcumes como fonte.
«Sumando neste traballo aos máis pequenos da casa como investigadores estamos garantindo esa transmisión oral, ao tempo que poñemos a semente para que se interesen máis sobre os seus antepasados», resume González.
