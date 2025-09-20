Música
Nigrán acolle mañá un concerto didáctico
A Agrupación Musical de Vincios ofrecerá este espectáculo didáctico ás 12:30 horas na Praza da Biblioteca
D.P.
O Concello de Nigrán ofrece este domingo 21 de setembro ás 12:30 horas na Praza da Biblioteca o concerto didáctico da Agrupación Musical de Vincios.
O evento está deseñado para satisfacer as expectativas dun público familiar.
Ao longo do concerto, as persoas asistentes poderán coñecer de primeira man as diferentes familias de instrumentos e mesmo subir ao escenario para experimentar de primeira man o que sinten os 60 músicos da banda. Deste xeito, os pequenos da familia (e os grandes tamén) poderán saber como se vive un concerto desde dentro.
Ademais, os propios instrumentistas desmontarán moitos dos tópicos máis comúns sobre a súa profesión, achegando ao público a realidade de quen traballa por e para a música.
O concerto encádrase no programa «Canteira de Sons».
