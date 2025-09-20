Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

Nigrán acolle mañá un concerto didáctico

A Agrupación Musical de Vincios ofrecerá este espectáculo didáctico ás 12:30 horas na Praza da Biblioteca

Agrupación Musical de Vincios nun dos seus concertos. | // D.P

Agrupación Musical de Vincios nun dos seus concertos. | // D.P

D. P.

D.P.

[Nigrán]

O Concello de Nigrán ofrece este domingo 21 de setembro ás 12:30 horas na Praza da Biblioteca o concerto didáctico da Agrupación Musical de Vincios.

O evento está deseñado para satisfacer as expectativas dun público familiar.

Ao longo do concerto, as persoas asistentes poderán coñecer de primeira man as diferentes familias de instrumentos e mesmo subir ao escenario para experimentar de primeira man o que sinten os 60 músicos da banda. Deste xeito, os pequenos da familia (e os grandes tamén) poderán saber como se vive un concerto desde dentro.

Ademais, os propios instrumentistas desmontarán moitos dos tópicos máis comúns sobre a súa profesión, achegando ao público a realidade de quen traballa por e para a música.

O concerto encádrase no programa «Canteira de Sons».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents