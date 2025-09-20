Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un mes máis de turismo ambiental

Sobre estas liñas, os roteiros en cáiac pola enseada fan as delicias das persoas participantes. Á dereita, a cativada aprende sobre a fauna autóctona. | // D.P.

D. P.

[Redondela]

O mes de setembro achégase á súa fin, mais aínda queda tempo para gozar coas actividades de turismo ambiental e cultural para público de todas as idades ofrecidas polo Concello de Redondela.

Logo do éxito da programación de xullo e agosto, as concellerías de Turismo, Sostibilidade e Medio Ambiente tomaron a decisión de continuar coas propostas a pé, en bicicleta ou cáiac, sempre con guía profesional, que dan ás persoas interesadas a posibilidade de coñeceren mellor Redondela dun xeito activo e saudable.

A concelleira de Cultura e Turismo, Rita Pérez, destacou a transversalidade destas actividades «que apostan polo turismo sostible e responsable con saídas para coñecer o espectacular patrimonio natural e cultural de Redondela».

O concelleiro de Sostibilidade, Roberto Villar, sinalou que o obxectivo destas actividades é «poñer en valor os recursos naturais de Redondela e tamén concienciar á veciñanza e ás persoas que nos visitan da importancia de respectar estes espazos naturais e axudar a conservalos».

O éxito conseguido nos anteriores meses, e tamén no que vai do mes de setembro, é o responsable de que se tomara tamén a decisión de continuar coas actividades no mes de outubro. A axenda para o próximo mes farase pública nos próximos días.

Para participar nas actividades é preciso facer a inscrición previa na oficina de turismo, no teléfono 986 40 17 13 ou no enderezo electrónico turismo@redondela.gal.

Calendario

Hoxe ás 22:00 haberá un roteiro nocturno polo río Maceiras, de balde.

Para seguir camiñando, o roteiro de mañá, domingo 21, será polos bosques e fervenzas do río Fondón, en Chapela, tamén de balde.

O próximo martes 23, a existosa visita «Redondela oculta, entre a lenda e a superstición». Será ás 21:00 horas, de balde.

O próximo sábado día 27, tamén de balde, terá lugar ás 10:00 unha visita á zona intermareal de Cesantes; e o domingo día 28 será a quenda da última ruta en cáiac deste mes, pola enseada de San Simón. A saída terá lugar ás 11:00 horas, e o prezo da actividade será de 20 euros por persoa.

Para pechar o mes, o martes día 30, ás 21:00 terá lugar unha visita guiada cemiterio dos Eidos. esta actividade tamén será de balde.

