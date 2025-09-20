Natación
Juan Ferrón, recoñecido «Mellor Nadador con Discapacidade»
O deportista do Club Natación Mos recibirá o galardón na Gala da Natación Galega
O nadador Juan Ferrón Gutiérrez, integrante do Club Natación Mos, vén de ser distinguido pola Federación Galega de Natación (FEGAN) co premio ao Mellor Nadador con Discapacidade. O recoñecemento entregarase o vindeiro 11 de outubro durante a Gala Anual da Natación Galega, que terá lugar no Auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas.
Este galardón pon en valor o esforzo, a constancia e os resultados deportivos acadados polo deportista ao longo do último ano. A súa traxectoria permitiulle consolidarse como un referente da natación adaptada galega, un ámbito no que Ferrón se ten destacado pola súa dedicación e polo nivel competitivo amosado en diferentes probas.
Desde o Club Natación Mos expresaron a súa satisfacción por este recoñecemento, trasladando publicamente os parabéns a Juan Ferrón e agradecendo tamén á FEGAN o labor que desenvolve á hora de dar respaldo e visibilidade ao deporte inclusivo. Segundo sinalan, este tipo de premios contribúen non só a recoñecer méritos individuais, senón tamén a impulsar a integración e a valorar o traballo que realizan clubs, técnicos e deportistas no eido da natación adaptada.
O recoñecemento de Juan Ferrón constitúe un indicador de que a natación adaptada está a gañar espazo e prestixio no conxunto do deporte galego. A súa distinción como Mellor Nadador con Discapacidade supón un aval ao seu esforzo persoal e á confianza depositada nel polo Club Natación Mos .
Con este premio, Ferrón engade un novo fito á súa carreira e convértese nun exemplo para as novas xeracións de nadadores e nadadoras. O seu percorrido demostra que a superación persoal e a constancia son claves para acadar metas nun mundo no que asuntos como a inclusión plena ou o deseño universal continúan a ser eivas para as persoas con discapacidade.
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas
- Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
- Verán de cores en Redondela
- Beret actuará nas Festas do Cristo
- Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
- Salvaterra de Miño convértese este mes en capital da poesía
- A Aldea Alfacuca pecha un ano máis de voluntariado
- A Festa do Viño despídese un ano máis regada de éxito