Galego
II edición do concurso de relato curto do Rosal
O certame busca reforzar a lingua e a cultura
O Rosal lanza de novo o II Concurso de Relato Curto, organizado polo Concello en colaboración coa Xunta de Galicia. Tras a gran acollida da primeira edición, na que participaron máis de noventa persoas, o certame busca consolidar o éxito e fomentar a escrita como ferramenta de expresión persoal e colectiva.
A convocatoria está aberta a persoas non profesionais de todas as idades, que poderán presentar textos de temática libre, aínda que se valorarán positivamente os relatos inspirados no Rosal. Establécense as categorías infantil, xuvenil e adulta, con premios para as tres mellores creacións en cada unha: e-books, lotes de libros, diploma e publicación nun recompilatorio.
O prazo de presentación estará aberto ata o 9 de novembro, ben no Rexistro Municipal, ou a través do formulario en liña dispoñible na web do Concello.Para consultas ou dúbidas, a organización dispón do correo electrónico informacionxuvenil@orosal.gal.
