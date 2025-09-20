A Franqueira abre paso ao outono
romaxes
D.P.
O monte da Franqueira, e o seu santuario, volveron ser testemuña, do 7 ao 9 de setembro de 2025, dunha das manifestacións de fe máis intensas e populares de Galicia: a Romaría da Virxe da Franqueira, na que milleiros de fieis e visitantes se achegaron a disfrutar do ambiente festivo e o bo tempo dos últimos días de verán.
Desde as primeiras horas do domingo, unha multitude de fieis chegaba procedente de parroquias próximas e doutros puntos da comarca, atraídos pola tradición, a espiritualidade e, tamén, polo ambiente de festa que o evento xenera.
O domingo abríase con misas rezadas cada hora desde as 09:00 ata as 11:00, culminando cunha misa solemne a mediodía seguida dunha procesión. Pola tarde, novas celebracións litúrxicas pechaban a xornada.
O luns 8, día grande na honra da Virxe, as misas comezaron aínda máis cedo, ás 07:00 da mañá, repetíndose ata ás 11:00, momento no que se celebrou outra misa solemne presidida polo bispo de Tui-Vigo, seguida dunha procesión que arrastrou centos de persoas.
Ao longo dos tres días, a escenificación do romance do mouro e o cristián de Ramón Cabanillas foi un do pratos fortes da festa.
O martes 9 pechou as celebracións con misa pola mañá (misa solemne as 12:00 h e procesión fin de festa) e un acto litúrxico tamén pola tarde, ás 18:00 h.
Pero a Franqueira é sempre moito máis ca relixión. O ambiente festivo flota en cada recuncho: no entorno do santuario, os romeiros e romeiras aproveitaron para reencontros, comidas campestres e degustacións de gastronomía local (pulpo, empanadas, rosquillas, queixos, mel…).
Un momento especialmente emotivo foi a procesión da Virxe da Franqueira na mañá do día 8, trasladada sobre un carro tirado por unha parella de bois (cun ritual que incluía hai tempo o tapeo dos ollos dos animais, simbolizando a tradición segundo a cal a Virxe guiou, tras unha visión, ata o lugar no que se debía erguer o santuario).
Tamén se puideron ver representacións tradicionais, como danzas de Santa María da Franqueira ou a escenificación do mouro e o cristián lembrando milagres atribuídos á Virxe.
Para os asistentes houbo postos de comida e zonas de descanso, dotacións para facilitar o acceso ao santuario e medidas de seguridade para xestionar os momentos de maior afluencia. A Garda Civil levou este ano drons para vixiar de perto aos carteiristas.
