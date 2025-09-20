Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin de curso para o obradoiro de emprego

O estudantado recibiu diplomas nun acto con presencia das autoridades

Os participantes recolleron os seus diplomas no acto de clausura | // D.P.

D. P.

[Salvaterra de Miñol]

Salvaterra clausurou o Obradoiro de Emprego Salvaterra Emprega IV. Un obradoiro de 9 meses de duración onde 20 persoas desempregadas do concello se formaron nos certificados de profesionalidade de «Actividades Auxiliares en conservación e mellora de montes» e «Actividades Auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería» e o módulo formativo de «Aproveitamentos forestais».

O acto resultou moi emotivo, estiveron presentes o alumnado/traballador, o equipo directivo e docente, a alcaldesa Dna. Marta Valcarcel Gómez xunto co concelleiro delegado de Persoal, vias e obras e o Xefe Territorial da Consellería de Emprego de Pontevedra, Comercio e Emigración, D. José Antonio Rodriguez Fachado, quenes tiveron ocasión de desexar que esta formación facilite ao alumnado un futuro laboral próspero.

