Formación
Fin de curso para o obradoiro de emprego
O estudantado recibiu diplomas nun acto con presencia das autoridades
Salvaterra clausurou o Obradoiro de Emprego Salvaterra Emprega IV. Un obradoiro de 9 meses de duración onde 20 persoas desempregadas do concello se formaron nos certificados de profesionalidade de «Actividades Auxiliares en conservación e mellora de montes» e «Actividades Auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería» e o módulo formativo de «Aproveitamentos forestais».
O acto resultou moi emotivo, estiveron presentes o alumnado/traballador, o equipo directivo e docente, a alcaldesa Dna. Marta Valcarcel Gómez xunto co concelleiro delegado de Persoal, vias e obras e o Xefe Territorial da Consellería de Emprego de Pontevedra, Comercio e Emigración, D. José Antonio Rodriguez Fachado, quenes tiveron ocasión de desexar que esta formación facilite ao alumnado un futuro laboral próspero.
