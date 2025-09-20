«+Convivir» volve hoxe a Baiona tras confirmarse o seu éxito
O Concello de Baiona acolle unha nova edición do evento +Convivir na súa edición de 2025, programa que renova a Deputación de Pontevedra pola gran afluencia de público asistente nos eventos do programa celebrados en 2024.
O encontro no Concello de Baiona terá lugar hoxe en horario de tarde, no pavillón municipal de deportes, desde as 16:30 horas ata as 20:30 horas e finalizarase o evento cun viño galego acompañado dunha actuación musical.
Realizaranse, para as persoas asistentes, actividades como unha charla de primeiros auxilios e nutrición, seguidas dunha clase de risoterapia e para finalizar unha clase de Bailes de salón.
O concello de Baiona anima a toda a veciñanza a asistir a este evento, xa que o obxectivo do mesmo é conectar entre eles ás diferentes franxas de idade para que poidan relacionarse de xeito interxeracional e realizar actividades todos unidos baixo un mesmo teito.
