Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«+Convivir» volve hoxe a Baiona tras confirmarse o seu éxito

D. P.

[Baiona]

O Concello de Baiona acolle unha nova edición do evento +Convivir na súa edición de 2025, programa que renova a Deputación de Pontevedra pola gran afluencia de público asistente nos eventos do programa celebrados en 2024.

O encontro no Concello de Baiona terá lugar hoxe en horario de tarde, no pavillón municipal de deportes, desde as 16:30 horas ata as 20:30 horas e finalizarase o evento cun viño galego acompañado dunha actuación musical.

Realizaranse, para as persoas asistentes, actividades como unha charla de primeiros auxilios e nutrición, seguidas dunha clase de risoterapia e para finalizar unha clase de Bailes de salón.

O concello de Baiona anima a toda a veciñanza a asistir a este evento, xa que o obxectivo do mesmo é conectar entre eles ás diferentes franxas de idade para que poidan relacionarse de xeito interxeracional e realizar actividades todos unidos baixo un mesmo teito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents