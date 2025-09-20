Saúde
Cinefórum para conmemorar o Día Mundial do Alzhéimer
O filme «Sempre Alice» proxectarase no Pazo de Mos para abordar esta doenza
O Concello de Mos, en colaboración con AFAGA Alzheimer, únese á conmemoración do Día Mundial do Alzhéimer cunha actividade especial que terá lugar o vindeiro luns 22 de setembro ás 17:00 horas no Pazo de Mos.
O programa inclúe a proxección da película «Sempre Alice», un filme que aborda de maneira sensible e realista a vivencia do alzhéimer en primeira persoa. A continuación celebrarase un coloquio moderado por Juan Carlos Rodríguez Bernárdez, presidente de AFAGA, e Paula Rey Blanco, psicóloga da entidade, no que se abrirá un espazo de diálogo e reflexión sobre a enfermidade e o impacto que ten nas persoas diagnosticadas e nas súas familias.
Ademais, disporase dunha mesa informativa atendida por María Vidal Costas, traballadora social de AFAGA, para ofrecer información, asesoramento e recursos a todas as persoas interesadas.
A entrada ao evento será libre ata completar aforo.
Dende o Concello de Mos convidan a toda a veciñanza a participar nesta cita, que supón unha oportunidade para tomar conciencia, derrubar prexuízos e avanzar na igualdade de dereitos das persoas con Alzheimer e das súas familias.
Igualando dereitos
Baixo o lema «Igualando dereitos», e xunto á CEAFA (Confederación Española de Alzhéimer), Afaga pon o foco na defensa dos dereitos das persoas con alzhéimer. A campaña busca fomentar e visibilizar o apoio de toda a sociedade a esta causa, lembrando que o acompañamento e a concienciación son fundamentais.
