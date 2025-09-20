Libros
Celia Castro achéganos á parella máis filántropa do Porriño
A autora presentou a súa obra na casa consistorial da vila
«Ramón González e Corona González Santos: un matrimonio de filántropos», é o título da obra que afonda na vida e legado de dúas figuras clave na historia recente do Porriño e de Ribadeo e que foi presentado na casa consistorial porriñesa. Durante o acto, o alcalde Alejandro Lorenzo destacou que «non só presentamos un libro, senón que reivindicamos unha historia compartida, un vínculo profundo entre dúas vilas que xa son irmás». Pola súa banda, o seu homólogo ribadense, Daniel Vega subliñou a importancia de seguir fortalecendo os lazos institucionais e culturais que unen ambos concellos.
A obra, escrita por Celia Castro, recupera a memoria de Ramón González e da súa esposa, Corona González Santos, un matrimonio que destacou polo seu compromiso social e a súa xenerosidade tanto co pobo do Porriño como co de Ribadeo. A autora, que contou como se coñeceron, «na estación de tren do Porriño dun xeito fortuíto, foi un frechazo e casaron os poucos meses», puxo en valor a importancia de conservar e transmitir exemplos de filantropía coma o de don Ramón e dona Corona. A escritora, que coñeceu persoalmente a dona Corona, lembrou que «ambos axudaron na época de fame, aos damnificados da gripe do 18, ás viúvas de náufragos... Todo isto a maiores dos feitos materiais, de financiación para a construción de edificios, como este no que nos atopamos, deseñado polo seu amigoAntonio Palacios».
O evento contou tamén coa presenza de representantes da familia Fontán Domínguez, descendentes do matrimonio homenaxeado, así como doutras autoridades locais e veciñanza.
