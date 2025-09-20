Tradición
«Baiona mariñeira» nace para honrar a tradición da vila
Celebrarase o vindeiro 27 de setembro na Alameda de Baiona
O próximo 27 de setembro, a Alameda de Baiona será o epicentro da primeira edición de «Baiona Mariñeira», unha xornada cultural aberta e de balde que rende homenaxe á rica tradición mariñeira da vila.
Coa colaboración do Concello de Baiona e o respaldo do proxecto europeo FISATUR, enmarcada dentro da Trade Navigation Tour, a programación combina mesas redondas, un showcooking, visitas guiadas, exposicións e actividades para toda a cidadanía.
Unha celebración para toda a comunidade pensada para a veciñanza, familias, visitantes e escolares, a xornada «Baiona Mariñeira» pretende profundar na milenaria conexión da vila co mar, á vez que abre portas ao emprendemento azul a través de FISATUR.
Mesas redondas, showcooking, visitas guiadas, experiencias inmersivas e un potente compoñente educativo dan forma a unha xornada que aspira a consolidarse no calendario cultural local.
Dentro deste evento, enmárcase o concurso «O Mar nas Mans», cuxo espírito creativo busca estimular a reflexión sobre a relación entre a comunidade e o mar. Aberto a participantes de todas as idades (a partir dos 8 anos), o certame convida a construír maquetas que representen ese vínculo ancestral co océano e as actividades económicas derivadas del.
As obras seleccionadas exhibiranse durante a xornada e premiarase cunha experiencia de pescaturismo en Baiona‐Monteferro, unha inmersión única nas tradicións marítimas locais.
