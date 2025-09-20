Igualdade
Axendas contra a violencia no CEIP de Covelo
As axendas, de título «10 meses, 10 propósitos contra a violencia de xénero», teñen como obxectivo previr a violencia de xénero
O Concello de Covelo fixo entrega, a modo de obsequio, das axendas escolares do curso 2025/2026 ao alumnado do CEIP Antonio Blanco Rodríguez, dentro do Proxecto de Sensibilización e Prevención en Violencia de Xénero: 10 meses, 10 propósitos.
Estas axendas conteñen debuxos e propostas elaboradas polo propio estudantado, baixo o lema «10 meses, 10 propósitos contra a violencia de xénero», que servirán de guía para o desenvolvemento de actividades de reflexión e aprendizaxe ao longo de todo o curso.
O proxecto nace coa vontade de reforzar, a nivel local, os obxectivos do Novo Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, que busca actualizar e consolidar as políticas de prevención, sensibilización, protección e atención ás vítimas de violencia machista; pondo especial atención en educar en igualdade á xente moza e previr a aparición da violencia dende idades temperás.
Dende o Concello de Covelo considérase fundamental implicar á infancia e ás familias nunha tarefa como a prevención da violencia de xénero, que necesariamente debe ser colectiva.
A axenda é un obxecto cotián que acompañará á cativada durante todo o curso, e transformala nun recurso educativo en igualdade permite sementar valores de respecto e convivencia en cada fogar e en cada aula.
O alcalde, Pablo Castillo, subliñou a importancia da continuidade: «Cada mes do curso escolar dedicarase a un dos dez propósitos, que se traballarán mediante actividades específicas. Trátase de aprendizaxes que queremos que maduren e queden para sempre».
Este proxecto, pretende ser unha ferramenta práctica e pedagóxica que combine creatividade, compromiso social e aprendizaxe en valores, poñendo o foco na prevención da violencia de xénero desde a escola.
