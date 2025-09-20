Aulas de Teatro para crear en Redondela
[Redondela]
O Concello de Redondela ofrece un Obradoiro de Interpretación Comunitaria que comezará en outubro cun grupo dirixido á xuventude (de 12 a 16 anos) e outro para adultos (a partir de 17 anos).
As aulas, impartidas polo actor e mestre Roberto Casal, favorecen a inclusión e a integración, a creatividade, a comunicación e a autoestima.
O prazo de inscrición estará aberto ata o 30 de setembro no rexistro do Concello ou na sede electrónica. A participación nesta actividade ten un custo de 79,50 euros para todo o curso, desde outubro de 2025 ata maio de 2026.
