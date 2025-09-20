Loita
Arbo prepara a súa primeira velada de boxeo
O Pavillón Municipal acollerá o 25 de outubro unha noite con máis de dez combates, cun cartel que ten como protagonista ao arbense Dani Castro
Arbo vivirá o vindeiro 25 de outubro unha cita deportiva chamada a marcar un fito na historia local. A partir das 20:00 horas, o Pavillón Municipal converterase no escenario da I Velada de Boxeo en Arbo, que ofrecerá máis de dez combates entre boxeo amador e neoprofesional, nun programa deseñado para garantir espectáculo, técnica e esforzo.
O evento está organizado polo Club Deportivo Sagabox de Vigo, coa colaboración do Concello de Arbo e de diferentes establecementos locais. O prato forte da noite será o combate de Dani Castro, veciño do municipio e figura clave na promoción do boxeo na comarca.
Castro, natural de Arbo, debutou en 2016 en Ponteareas. Desde aquela suma 32 combates, dos que venceu en 25, unha traxectoria que reflicte a súa constancia e talento. O púxil compite na categoría Welter, de menos de 67 quilos, unha división esixente que demanda forza, precisión e disciplina.
A celebración desta velada responde ao crecemento que o boxeo experimentou en Arbo nos últimos anos. Para Dani Castro, o evento é tamén unha oportunidade para seguir inspirando ás novas xeracións: «O boxeo en Arbo medrou, e quero motivar á xente nova a confiar nas súas capacidades. Este evento é un paso importante para consolidar a disciplina».
O alcalde, Horacio Gil, destacou a relevancia da cita para fortalecer a identidade deportiva do municipio, subliñando os valores de disciplina, esforzo e respecto que transmite este deporte.
Tamén puxo en valor o traballo de Castro e a importancia de contar co apoio do público para que os deportistas locais sigan medrando.
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas
- Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
- Verán de cores en Redondela
- Beret actuará nas Festas do Cristo
- Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
- Salvaterra de Miño convértese este mes en capital da poesía
- A Aldea Alfacuca pecha un ano máis de voluntariado
- A Festa do Viño despídese un ano máis regada de éxito