Peregrinación
Tui gaña a prata como inicio dos Camiños
O 57 % das persoas usuarias do Camiño Portugués escolleron Tui para iniciar a súa peregrinación a Compostela
Tui consolídase como o segundo lugar escollido polos peregrinos e peregrinas para iniciar a súa peregrinación a Santiago de Compostela.
Así no pasado mes de agosto un total de 8.405 peregrinos comezou na cidade o seu itinerario xacobeo. Unicamente Sarria, no Camiño Francés, supera a Tui con 25.639 persoas que iniciaron nesta vila lucense o seu percorrido.
Este número de peregrinos supón que o 57% dos peregrinos que realizaron o Camiño Portugués no pasado mes de agosto escolleron a Tui como etapa inicial. Concretamente o Camiño Portugués contou con 14.691 peregrinos (deles 9.089 españois e 4.936 de orixe estranxeira) mantendo a cifra do pasado ano.
Así, o Camiño Portugués volve a ser o segundo itinerario elixido polos peregrinos, logo do Camiño Francés (que neste agosto acolleu a 77.099 persoas) e superando ao Camiño Portugués da Costa (terceiro itinerario xacobeo en número de peregrinacións con 11.171 en agosto).
Unha posición que Tui mantén tanto no mes anterior como en todo o 2025, segundo confirman os datos da Oficina do Peregrino da catedral de Santiago.
No que levamos de ano, ten iniciado en Tui o seu camiño un total de 30.098 peregrinos, tamén neste caso unicamente Sarria supera a Tui con 114.465 persoas.
Tamén o Camiño Portugués ao longo deste ano experimenta un incremento do 4% con respecto do pasado ano.
Para a concelleira de Turismo de Tui, Ana María Núñez, estes datos reafirman a «potencialidade da oferta turística e patrimonial da nosa cidade que enriquece de xeito substancial a experiencia da peregrinación polo Camiño Portugués».
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
- Verán de cores en Redondela
- Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
- Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
- A Aldea Alfacuca pecha un ano máis de voluntariado
- Treixadura ponlle música á XXX Festa da Lamprea Seca de Arbo
- Redondela anuncia as súas actividades para agosto