Mocidade
Tui énchese de «Boas Vibes» e inspiración para a mocidade
No festival, que se celebra hoxe na Alameda de San Domingos, haberá música e encontros inspiradores
Catro persoas mozas referentes na creación de contidos dixitais, da interpretación, do deporte e da moda compartirán as súas experiencias profesionais e persoais nos Encontros Inspiradores do Festival Boas Vibes. O Mirador da Alameda de San Domingos acollerá estas conversas hoxe a partir das 12.00 h.
Contarase coa participación de Guillermo Carracedo, médico, campión de Europa e seis veces campión de España de paddle surf e tiktoker. Este santiagués conta con 4,3 millóns de seguidores en Tiktok e 291 mil en Instagram, redes sociais onde divulga contido de surf, natureza, benestar, viaxes e estilo de vida.
A actriz coruñesa Isabel Garrido compartirá a súa experiencia tras traballar en series como Élite, El Jardinero, El desorden que dejas ou Acacias 38, ademais de múltiples e obras de teatro.
Tamén participará Raúl Lomba, cofundador da marca de moda surfeira galega Waves, cuxa identidade se basea no mar de Ferrol e na tradición mariñeira.
A creación de contidos en redes sociais estará tamén presente coa galega Fatisuki, streamer e creadora de contidos de humor, anime e videoxogos. Ela conta 122 mil seguidores en Tiktok e 54 mil en Instagram.
Os Encontros Inspiradores forman parte da programación do Festival Boas Vibes, creando un espazo de diálogo onde a mocidade poida coñecer os retos aos que estas catro persoas referentes tiveron que facer fronte, e compartir con elas e eles as súas experiencias.
Música
Sandra Guedev, coñecida artisticamente como Hydn, é unha das artistas que actuará na parte musical do fesival. Será ás 21 h cunha proposta que mestura danza, música en directo e dj.
Hydn é creadora do que se podería definir como «galenglish», ao mesturar o noso idioma co inglés nas súas cancións. Foi galardoada co Premio Martín Códax 2024 a Mellor Artista Urbana e estivo entre as favoritas para representar a España no Festival de Eurovisión no ano 2022, sendo unha das máis votadas na sondaxe popular de Eurovisión Spain, antesala do Benidorm Fest.
Anteriormente foi fundadora e integrante do grupo Inland Valley, un dúo coruñés fundado no ano 2018, e no que exploraba diferentes estilos, como o Dream Pop, o Indie e Alternativo.
Na súa carreira en solitario, Hydn mestura o pop, urbano, electrónico e Y2K. Dende a súa irrupción musical presentou sinxelos como «Augurio» ou «Peter pan», até o lanzamento do seu EP debut «BaddeR wicKed».
Hydn actuará hoxe ás 20 h na Alameda de San Domingos, en Tui, dentro da programación do Festival Boas Vibes.
Previamente, ás 18.30 h estará en concerto Supernova, o grupo emerxente vigués, que interpretará diversos temas de rock alternativo, indie, punk… Esta banda de cinco integrantes naceu no mes de outubro de 2024, e despois de actuar en diversas salas e eventos chega a Tui dentro do Festival Boas Vibes cun concerto no que transportarán ao público á música dos anos 80, 90 e 2000.
Neste Festival Boas Vibes contarase tamén coa participación de tres dj’s: Sofi Peries, Samu Pexe e Sarinha.
Dj Sofi Peries, coruñesa, porá música na hora vermú do festival, dende as 13.30 h.
Nas súas sesións fusiona electro, breaks, guetto tech e ritmos hipnóticos, sen limitarse a un único estilo.
O porriñés Samu Pexe actuará ás 16.30 h cunha sesión na que pinchará cancións cun ritmo latino, electrónica e pop.
Porá fin a esta sesión a viguesa Dj Sarinha, artista cun gran compromiso coa cultura underground, que mestura nas súas sesións percusión, sons escuros e hipnóticos, e con ritmos contundentes.
Pechará a noite Eris Mackenzie,proxecto en solitario do galego Carlos Eirís, cun son de indie-pop electrónico, ás 22 h.
A programación completa pode consultarse en tui.gal.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
- Verán de cores en Redondela
- Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
- Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
- A Aldea Alfacuca pecha un ano máis de voluntariado
- Treixadura ponlle música á XXX Festa da Lamprea Seca de Arbo
- Redondela anuncia as súas actividades para agosto