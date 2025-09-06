Tomiño homenaxea a Castelao cun concurso de murais
Artes plásticas
y As persoas interesadas poden enviar os portafolios ata o 14 de setembro
A memoria de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, un dos grandes referentes da Galicia contemporánea, cobrará nova forza en Tomiño este 2025. O Concello pon en marcha o Concurso de Pintura Mural Castelao–Concello de Tomiño, unha iniciativa que conmemora o 75 aniversario do pasamento do narrador, ensaísta, debuxante, médico e político galego no Ano Castelao.
O certame pretende fomentar a creación artística e difundir a obra e pensamento de Castelao a través da realización dun mural na avenida República Arxentina. A convocatoria está aberta a todas as persoas maiores de 18 anos, profesionais do muralismo ou da arte plástica, de xeito individual ou en equipo, sen importar o país de residencia.
«Castelao é un símbolo da nosa cultura e do noso compromiso colectivo coa liberdade e coa dignidade de Galicia. Queremos que o seu legado viva nos nosos espazos públicos», destaca a alcaldesa, Sandra González.
A rexedora subliña ademais a aposta estratéxica do Concello pola cultura como motor social e de cohesión, xa que «con iniciativas como esta, Tomiño dálle voz ás creadoras e creadores, promove a participación e fai da arte unha ferramenta de encontro. É unha maneira de que a veciñanza se sinta orgullosa do seu espazo e da súa historia».
O proceso de participación desenvolverase en dúas fases: primeiro, a presentación dun dossier profesional que será avaliado por un xurado composto por persoas expertas, representantes do Concello e membros da Fundación Castelao; despois, a selección de 5 artistas finalistas, que recibirán 200 euros€ en concepto de honorarios para elaborar unha proposta de deseño adaptada ao muro. Entre estas, o xurado escollerá o mural gañador e dous finalistas. As persoas interesadas en participar poderán enviar os seus portafolios ata o 14 de setembro a cultura@tomino.gal.
Os premios serán de 1.800€euros para a execución do mural con materiais e gastos incluídos para a persoa gañadora, 300€euros para o segundo premio e 200€euros para o terceiro.
O 17 de setembro publicarase o nome das e dos artistas seleccionados, que terán ata o 2 de outubro para presentar as súas propostas de deseño. O 10 de outubro anunciaranse os premios para a continuación comezar coa execución do mural.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
- Verán de cores en Redondela
- Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
- Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
- A Aldea Alfacuca pecha un ano máis de voluntariado
- Treixadura ponlle música á XXX Festa da Lamprea Seca de Arbo
- Redondela anuncia as súas actividades para agosto