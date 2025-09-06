Festivais
Salvaterra de Miño convértese este mes en capital da poesía
Este setembro celébranse o Festival da Poesía no Condado e o Entreverbas
A 37ª edición do Festival da Poesía no Condado celébrase en Salvaterra de Miño esta fin de semana baixo o lema «En galego somos nós».
O lema escollido marca unha programación que combina poesía, música, xogos populares, palestras e espazos de debate arredor da defensa da lingua e da identidade galega.
Este 2025 o evento recupera o formato de dous días, comezando onte cun recital poético do colectivo Versos de Area, que reúne creadoras da comarca. A partir das 22.00 horas interviron Iris Abril, Aurora Ramilo, Sonia Melón, Pilar Alonso, Tensia Bautista, Mar Míguez e Tere Ríos.
A noite completouse coa proposta de hip hop de ST e Matafame, o Cuarteto Caramuxo e a sesión do Marqués de Vilapodre DJ Set.
A xornada de hoxe comezará cunha baixada de embarcacións tradicionais polo Miño desde Monção, organizada pola Asociación Piueiro, e cunha «trovoada percusionista» a cargo de Ameaça de Bombo. Tamén sairán os tradicionais tren e xogos populares, entre eles billarda e chave, ademais dun encontro mixto de fútbol gaélico. Para a cativada programouse unha festa infantil con Os Jalochos.
A mediodía terá lugar unha palestra sobre a represión, coa participación do avogado Nemésio Barxa e o ex preso Miguel García.
Ás 12:10, Paco Barreiro, Aurora Abelairas e Samuel Merino ofrecerán un recital en sesión vermú.
Xa pola tarde, celebrarase unha mesa redonda sobre regueifa e experiencia política, con Séchu Sende, Estrela do Courel, Xián Naia e Sara Marchena, seguida da proxección dun documental sobre as Escolas Semente.
No apartado musical destacan a Orquestra Bravú Xangai, liderada por Xurxo Souto, Dakidarría, Omiri, Nadie González, Hugo Guezeta e Xosé Lois Romero con Aliboria, ademais da Regueifa Tour e as pinchadas do Marqués de Vilapodre.
A poesía, núcleo do festival, contará con voces da Galicia e Portugal como Silvia Penas, Samuel Merino, Paco Barreiro, Neves Rodríguez, Leo Arremecághona, Daniel Salgado, Sílvia Mota Lopes, Aurora Abelairas e a moza ponteareá Candela Piñeiro, gañadora do I Certame Literario Xuvenil do Festival.
A palestra central da edición, baixo o título «En galego somos nós», terá lugar na Praza do Peixe, con intervencións de Carlos Callón, Alberto Pombo e Natalia Cea, moderados por Charo Lopes. A programación completa pode consultarse no instagram @sdc.condado.
Entreverbas
A próxima semana, os días 11, 12 e 13 de setembro, terá lugar tamén en Salvaterra, en Cabreira, o Festival Entreverbas, que chega á súa X edición, cuxa programación completa se pode consultar no instagram @entreverbas.
O día 12 acollerá os actos centrais do festival; comezando ás 12:00 coa Muiñada poética guiada por Aurora Abelairas.
Ás 14:00 celebrarase o aniversario da Asociación cultural Xerme cun xantar popular, seguido do terraceo disco de Señora DJ.
Ás 20:00 comezará o recital con Beatriz Dourado, Keith Payne, Charo Lopes, e Celso Sanmartín, con música de Icía Varela. Señora DJ pechará o evento ás 22:00.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
- Verán de cores en Redondela
- Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
- Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
- A Aldea Alfacuca pecha un ano máis de voluntariado
- Treixadura ponlle música á XXX Festa da Lamprea Seca de Arbo
- Redondela anuncia as súas actividades para agosto