Vida activa
Salceda experimenta co deporte
«Salceda en forma» permite probar de balde varias disciplinas
Salceda acollerá os xoves de setembro a iniciativa «Salceda en forma». Trátase dunha acción que nace para promocionar o comercio local, o deporte e a vida activa. Cada xoves de setembro ás 20.00h os locais de adestramento do municipio realizarán unha clase aberta e gratuíta no parque Raíña Aragonta para que toda a veciñanza poida coñecer o seu traballo e os beneficios do deporte.
As sesión ofertadas por cada un dos establecementos centraranse en temáticas diferentes. Esta semana comezouse con crosstraining, da man de Mere Fit Personal Trainer. O xoves 11 de setembro será a quenda do Ximnasio Ozono, que ofrecerá unha sesión de taekwondo; o 18 de setembro, en Emerxe centro de adestramento poderase probar unha clase de espalda sana, HIIT e funcional; e o 25 de setembro, en The kick&box club Salceda haberá unha clase de boxeo para tódalas idades.
As e os profesionais locais non só promocionarán algunhas das accións que desenvolven senón que lembrarán tamén a importancia de ter unha vida activa.
Loli Castiñeira, Alcaldesa de Salceda, destacou que «con esta iniciativa apoiamos á xuventude que aposta polo emprendemento na súa terra sendo esenciais para a dinamización comercial e o benestar da nosa veciñanza».
