Turismo
Redondela presenta as súas actividades para setembro
Os roteiros ambientais e culturais inclúen rutas nocturnas, actividades de exploración, ou paseos en bicicleta.
O Concello de Redondela ofrece no mes de setembro unha ducia de actividades de turismo ambiental e cultural para público de todas as idades.
Logo do éxito da programación de verán, as concellerías de Turismo, Sostibilidade e Medio Ambiente continuarán con propostas variadas en setembro e outubro.
Para participar é preciso facer a inscrición previa na oficina de turismo, no teléfono 986 40 17 13 ou no email turismo@redondela.gal.
A actividade de hoxe será ás 16:00: «Explora a natureza en Reboreda», para cativada de 8 a 12 anos. O martes 9 será a quenda da visita «Redondela oculta, entre a lenda e a superstición», ás 21.00 horas; o domingo 14 ás 10:00 haberá unha ruta polo bosque de ribeira do río Pexegueiro, en colaboración co Obradoiro de Estudos Locais Fenrnando Monroy.
O martes 16 ás 21:00 haberá unha visita guiada cemiterio dos Eidos; o xoves 18, ás 19:00, unha ruta en bicicleta e observación de aves na Portela, que con bicicleta propia custará 5 euros, e con bicicleta do Concello, 8. O sábado 20 ás 22:00 haberá unha ruta nocturna polo río Maceiras; e o domingo 21 ás 10:00, unha ruta por bosques e fervenzas do río Fondón. O martes 23 ás 21:00 volve a visita «Redondela oculta, entre a lenda e a superstición», o sábado 27 ás 10, haberá unha visita á zona intermareal de Cesantes; o domingo 28 ás 11:00 haberá ruta en cáiac pola enseada de San Simón, cun prezo de 20 euros; e o martes 30, unha visita guiada cemiterio dos Eidos, ás 21:00.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
- Verán de cores en Redondela
- Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
- Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
- A Aldea Alfacuca pecha un ano máis de voluntariado
- Treixadura ponlle música á XXX Festa da Lamprea Seca de Arbo
- Redondela anuncia as súas actividades para agosto