Tradición
A pequena aldea da Lamosa revive a historia do traxe tradicional galego
Na mostra había traxes de gala, de cotío, de voda e de baile branco y Tamén había obxectos da época
Na pequena aldea da Lamosa, en Covelo, naceu hai uns meses unha idea que buscaba poñer en valor a riqueza, a variedade e a beleza do traxe galego. O que comezou como unha simple ocorrencia, converteuse finalmente, e grazas ao traballo de varias mans, nunha exposición única que impresionaba a todo aquel que entraba na sala.
A mostra contou con dúas grandes protagonistas: Françoise Faure e Carmen Lamela. A primeira, francesa de orixe pero galega de corazón, foi a encargada de producir e confeccionar a maior parte da exposición. Pola súa parte, a segunda, puxo todo de si mesma para que o evento fora todo un éxito.
A historia de Françoise e os traxes tradicionais comezaba hai máis dunha década cando por casualidade buscaba un vestiario especial para que o seu neto, que por aquel entón non era máis ca un bebé, acudise ataviado á Reconquista de Vigo.
«Comecei nun obradoiro de costura no casco vello de Vigo. A xente acodía alí para faceren o seu propio traxe, e eu fixen un para o meu neto, que entón era un bebé», recorda a artista.
Dende entón, o seu camiño estivo unido a Fiadeiro, escola de baile viguesa, canto e costura, onde aprendeu a coser respectando as formas máis orixinais e tradicionais galegas. «Os traxes que aquí se confeccionan fanse respectando ao cen por cento as tradicións. Aquí non hai enaugas, hai refaixos, e concretamente nesta zona son de lá», explica con detalle.
A exposición na Lamosa xurdiu da proposta dun veciño, idea á que pronto se uniron Carmen Lamela, da asociación veciñal e Françoise Faure. Dende aí, todo foi collendo forma. Françoise aportou as súas pezas, Carmen encargouse da organización e o seu marido, Tino, axudou a colocar as luces e preparar os maniquís. Outros veciños, como Mauricio, prestou dúas prendas antigas que gardaba na súa propia casa e asociacións como as de Guláns e Santiago de Oliveira, cederon as coroas de Ranchos de Reis.
O resultado foi moito máis ca unha mostra: foi unha viaxe ao pasado, á vida de hai dous ou tres séculos atrás.
Alí puidéronse observar traxes de gala, de cotío, de voda e mesmo de traxe de baile branco, unha das primeiras danzas tradicionais galegas. Xunto ao vestiario, diversos obxectos cargados de memoria como baldes de madeira, huchas, unha pequena exposición de tecidos como liño, algodón; exemplos de pasamanerías e libros de traxe galego.
«Foi moitísimo traballo, pero a cara de sorpresa da xente ao entrar recompensouno todo» admite Françoise. Deste modo, o que naceu sen grandes pretensións terminou sendo unha gran homenaxe á historia, ao pasado e, por suposto, ás modistas.
