Proxeccións
O Rosal é un concello de cine
A vila acolle hoxe a estrea de «O Muíño», rodada no municipio
O Rosal acolle hoxe na Praza do Calvario a estrea de «O Muíño», unha curtametraxe rodada integramente no municipio e que contou coa completa implicación da veciñanza, que participou como extras no filme e mesmo cedeu espazos privados para a gravación.
Segundo a súa alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, O Rosal non só acolle a proxección dunha película, «senón a celebración dun soño compartido, unha historia de ficción que naceu e medrou grazas a todos os rosaleiros e rosaleiras e á aposta decidida do Concello polo talento creativo», explica.
A estrea será ás 20.30 horas na Praza do Calvario e en caso de choiva trasladarase ao auditorio municipal.
Dirixida por Alejandro Pacheco e escrita por Luis Domínguez e Juan Cacharrón, «O Muíño» é un drama de 28 minutos que mergulla ás e aos espectadores nun recuncho do rural galego dos anos 70. A súa protagonista, María (Arantxa Costas), enfróntase á presión dun terratenente que ameaza con arrebatarlles as terras herdadas da súa familia. O muíño, símbolo dun legado de xeracións, convértese así no escenario dun enfrontamento final cargado de forza e dignidade.
Os actores Fernando Comesaña, Daniel Urbina e David Domeque completaron o elenco dunha curtametraxe que, cunha ollada intimista e pausada, explora temas universais como a memoria, a violencia de clase, a transmisión do legado ou a silenciosa forza das mulleres que sosteñen o mundo dende as marxes.
A rodaxe, realizada no mes de abril, foi tamén unha experiencia colectiva única: máis de 70 veciños e veciñas do Rosal participaron como extras, transformando as rúas, espazos emblemáticos e mesmo a igrexa de Santa Mariña nun plató cinematográfico.
A autenticidade da paisaxe, a luz e o espírito comunitario fixeron posible unha produción coa que Acting School converte ao propio Rosal nun personaxe máis da historia.
A rexedora salientou que «O Muíño» «é o reflexo do que somos como comunidade. A súa rodaxe uniu xeracións, encheunos de orgullo e fixo do Rosal un escenario vivo de cultura e identidade. A súa estrea será un momento moi especial para todas e todos». Fernández Callís subliñou ademais o valor destas iniciativas para o futuro do concello, xa que «este tipo de proxectos poñen ao Rosal no mapa audiovisual e amosan que somos un lugar dinámico, creativo e acolledor. O cine dálle visibilidade á nosa terra e á nosa xente, e faino dende a emoción e a verdade».
