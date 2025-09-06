O Rosal busca rapazada con gana de implicarse
fogaric@s
y O grupo de participación infantil e xuvenil ofrece un espazo para participar activamente na vida do municipio
O Rosal busca menores implicados co presente e futuro do municipio.
O Concello anima a toda a rapazada de entre 9 e 17 anos a unirse ao grupo de participación infantil e xuvenil Fogaric@s, un espazo pensado para que poidan expresar as súas ideas e propoñer melloras sobre todos aqueles temas que lles afectan directamente.
Creado para darlle voz á rapazada rosaleira, como explica a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, «formar parte de Fogaric@s é unha oportunidade para aprender, opinar, decidir e traballar en equipo, contribuíndo activamente a construír un Rosal mellor desde a mirada da infancia e da adolescencia».
Durante os próximos meses, o grupo participará en diferentes actividades e encontros arredor da conmemoración o 20 de novembro do Día Internacional dos Dereitos da Infancia e Adolescencia.
Entre as accións previstas destacan a participación no Encontro Autonómico de Participación Infantil e Xuvenil, a celebración do Pleno Municipal da Infancia e a asistencia ao Foro de Participación no Parlamento Galego.
As inscricións xa están abertas e poden realizarse a través da páxina web do Concello ou contactando directamente co equipo de dinamización no 604 086 970.
