Náutica
O radiocontrol térmico xoga o ouro en Tui
O campionato de España deste deporte celébrase esta fin de semana
Esta fin de semana, 6 e 7 de setembro, celébrase en Tui o Campionato de España de Radiocontrol Térmico, no río Miño tudense.
Trátase dunha cita organizada polas federacións española e galega de motonaútica e que conta coa colaboración do Concello de Tui, a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e o Club Naútico San Telmo de Tui.
É a sétima ocasión que Tui acolle esta competición á que chegarán pilotos doutras comunidades e na que tamén haberá representación galega. En palabras do presidente da Federación Galega de Motonaútica, Carlos Gago «os pilotos demandan competir en Tui e marcan a primeira fin de semana de setembro como data fixa». E así o farán os máis de doce deportistas que están inscritos nas catro categorías: 3.5 cc, 7.5 cc, 15 cc e 35 cc.
Durante a fin de semana desenvolveranse tres probas puntuables.
Hoxe a partir das 9.30 horas haberá adestramentos libres e a primeira manga comezará aproximadamente sobre ás 11.30 horas.
Pola tarde, a partir das 16.30 horas dará comezo a 2ª manga de cada categoría.
Mañá a xornada comezará de 9.00 a 10.00 horas cos adestramentos libres e posteriormente iniciarase a 3ª manga. A continuación correrase o «Campionato Galego de Radiocontrol».
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
- Verán de cores en Redondela
- Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
- Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
- A Aldea Alfacuca pecha un ano máis de voluntariado
- Treixadura ponlle música á XXX Festa da Lamprea Seca de Arbo
- Redondela anuncia as súas actividades para agosto