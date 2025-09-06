Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O barrio de Pazos exalta a amizade con pulpo e carne

O Bruxo Queiman encargarase da queimada en Pazos. | // TROULA A.

D. P.

[Covelo]

Aínda queda tempo para anotarse á romaría de veciños e amigos de Pazos, que se celebra mañá neste barrio covelense co obxectivo de estreitar os lazos veciñais e comunitarios que unen a esta pequena colectividade.

A romaría comezará a partir das 13:00 horas no Torreiro, case en fronte do popular Lar d’Pazos, e poderase degustar polbo do Carballiño, carne ao caldeiro, viños, refrescos, cervexa, sobremesa e café, cun prezo de 25 euros por persoa.

Todo o mundo será benvido, pero priorizaranse as reservas, que se poden facer no 610602641, e rematarase a xornada cunha espectacular queimada ofrecida polo Bruxo Queiman, seguida pola actuación en vivo do grupo Club Naval.

En caso de chuvia haberá carpa.

