Natureza
Noite única de astronomía no Castelo do Faro
O 27 de setembro haberá un roteiro guiado con sesión astronómica no punto máis alto da provincia
O vindeiro sábado 27 de setembro, o Concello de Covelo organiza unha proposta singular para veciñanza e visitantes: unha combinación de sendeirismo e observación astronómica no miradoiro do Castelo do Faro, situado en San Salvador de Prado, a 1.154 metros de altitude, o punto máis elevado da provincia de Pontevedra.
A xornada arrincará ás 18:00 horas cun roteiro guiado dende a Igrexa de Prado. A encargada de conducir esta primeira parte será Ana, da empresa Alecrín, que levará ás persoas participantes por un percorrido cheo de maxia ata chegar ao cumio do Faro. Alí, ao caer a noite, será o momento de dirixir os ollares cara ao ceo.
A partir das 23:00 horas, Jesús da Federación Galega de Astronomía e Radioastronomía (FeGAR) guiará unha viaxe polo firmamento que se prolongará ata as 02:00 da madrugada. Nese tempo haberá ocasión de descubrir estrelas, planetas e efemérides astronómicas sorprendentes nun dos mellores escenarios posibles: un espazo natural afastado da contaminación lumínica.
A actividade, de carácter gratuíto, contará cun total de 30 prazas dispoñibles, organizadas en dous grupos de 15 persoas. Para participar é necesario reservar previamente chamando ao teléfono 622 676 355, a través do que se xestionan as inscricións.
Desde a organización recoméndase acudir con calzado axeitado, roupa cómoda e auga para o roteiro da tarde. Para a sesión astronómica, aconséllase levar lanterna e roupa de abrigo, mesmo de inverno (luvas, gorro e pezas térmicas), pois as temperaturas na zona poden ser baixas durante a noite.
O Concello de Covelo destaca que se trata dunha experiencia intensa e inesquecible, na que a natureza e o universo serán os verdadeiros protagonistas. Un plan pensado tanto para amantes do sendeirismo como para curiosos da astronomía, que poderán vivir unha noite de aventura, ciencia e emoción.
A iniciativa está organizada polo Concello de Covelo, coa colaboración da Federación Galega de Astronomía e Radioastronomía (FeGAR) e o apoio económico da Deputación de Pontevedra.
