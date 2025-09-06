Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nigrán di adeus ao verán con flotador incluído

No «Flota como poidas» deste ano inscribíronse 17 embarcacións con case un cento de tripulantes en total

«Operación Centolo» gañou o concurso da táboa de paddle surf. | //D.P.

D. P.

[Nigrán]

Nigrán rematou o mes de agosto por todo o alto. Cunha previsión meteorolóxica cambiante, que non pronosticaba boas novas para o evento máis disparatado do verán, correuse o risco e gañouse o premio: un «Flota como poidas» cálido e despexado para comezar a despedir o verán na vila do mellor xeito posible, usando o enxeño para divertirse e levando un bo chapuzón.

«Os panxolíticos» foron a «Tripulación máis intrépida». | // D.P.

Esta edición da concentración de artefactos flotantes «Flota como Poidas» contou cun total de 17 embarcacións con preto dun cento de tripulantes e idades totalmente dispares, que competiron na Foz do Miñor por premios tan delirantes como o «Titanic» ao primeiro que afunda, o artefacto máis «cutre» e máis «currado» ou á tripulación máis «intrépida» e «simpática»

Artefacto «Titanic». | // D.P.

Inscricións

«Las sirenas del Miñor» gañaron o premio á tripulación máis simpática. | // D.P.

O evento, como cada ano, reuniu a milleiros de persoas que se divertiron cos artefactos flotantes inscritos: Titanic, Going Noel, Carril Bici, Los frescos, As Chuliñas, @s chuzas no mercacona, Os piratas sinvergonzas, Rayan, A la deriva, Os Panxolíticos, Niebla, Operación Centolo, Carallo que fría está, Las sirenas del Miñor, Villa India, Barrilete cósmico e Los Parchitorreños.

Premios

O premio ao participante de menor idade foi para Gonzalo Veiga, de 3 anos; e o de maior idade para Antonio Feijoo, de 69 anos.

«Las sirenas del Miñor» foi galardoado co distintivo de tripulación máis simpática, «Os panxolíticos» co de tripulación máis intrépida e participativa, con 19 tripulantes; e o premio Titanic foi para «VillaIndias».

Entre todos os concursantes sorteouse un tabla de paddle surf, que lle tocou á embarcación «Operación Centolo».

«Dende o concello de Nigrán agradecemos ás 17 embarcacións e aos seus máis de 100 tripulantes a participación no Flota como Poidas, un evento que volta a cogregar no río Miñor a miles de persoas que disfrutan co máis disparatado xeito de combinar destreza, sorrisos e bo humor con artefactos 100% artesanais e cun absoluto respecto ao noso increíble entormno natural», declarou o alcalde de Nigrán, Juan González.

