Eventos
Nigrán di adeus ao verán con flotador incluído
No «Flota como poidas» deste ano inscribíronse 17 embarcacións con case un cento de tripulantes en total
Nigrán rematou o mes de agosto por todo o alto. Cunha previsión meteorolóxica cambiante, que non pronosticaba boas novas para o evento máis disparatado do verán, correuse o risco e gañouse o premio: un «Flota como poidas» cálido e despexado para comezar a despedir o verán na vila do mellor xeito posible, usando o enxeño para divertirse e levando un bo chapuzón.
Esta edición da concentración de artefactos flotantes «Flota como Poidas» contou cun total de 17 embarcacións con preto dun cento de tripulantes e idades totalmente dispares, que competiron na Foz do Miñor por premios tan delirantes como o «Titanic» ao primeiro que afunda, o artefacto máis «cutre» e máis «currado» ou á tripulación máis «intrépida» e «simpática»
Inscricións
O evento, como cada ano, reuniu a milleiros de persoas que se divertiron cos artefactos flotantes inscritos: Titanic, Going Noel, Carril Bici, Los frescos, As Chuliñas, @s chuzas no mercacona, Os piratas sinvergonzas, Rayan, A la deriva, Os Panxolíticos, Niebla, Operación Centolo, Carallo que fría está, Las sirenas del Miñor, Villa India, Barrilete cósmico e Los Parchitorreños.
Premios
O premio ao participante de menor idade foi para Gonzalo Veiga, de 3 anos; e o de maior idade para Antonio Feijoo, de 69 anos.
«Las sirenas del Miñor» foi galardoado co distintivo de tripulación máis simpática, «Os panxolíticos» co de tripulación máis intrépida e participativa, con 19 tripulantes; e o premio Titanic foi para «VillaIndias».
Entre todos os concursantes sorteouse un tabla de paddle surf, que lle tocou á embarcación «Operación Centolo».
«Dende o concello de Nigrán agradecemos ás 17 embarcacións e aos seus máis de 100 tripulantes a participación no Flota como Poidas, un evento que volta a cogregar no río Miñor a miles de persoas que disfrutan co máis disparatado xeito de combinar destreza, sorrisos e bo humor con artefactos 100% artesanais e cun absoluto respecto ao noso increíble entormno natural», declarou o alcalde de Nigrán, Juan González.
