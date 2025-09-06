Homenaxe
Nigrán adica un chanzo da biblioteca aTorrente Ballester
O autor, Premio Cervantes, mantivo un gran vínculo afectivo co municipio que os seus descendentes manteñen na casa familiar
A pasada semana inaugurousa en Nigrán un dos pasos da Praza da Biblioteca, que o Concello decidiu adicar á figura de Gonzalo Torrente Ballester, prestixioso escritor galego que mantivo un especial vínculo co municipio.
Na homenaxe estivo presente a meirande parte da súa familia no chalé de San Pedro da Ramallosa, que o autor elixíu como lugar de acougo desde 1973.
Foron eles, xunto ao alcalde, Juan González, os encargados de descubrir o chanzo de granito tallado coa frase «Abarloados en el olvido, Ariadna, viviremos», da súa novela «La isla de los jacintos cortados».
Este non é o único recordo do Concello de Nigrán cara un dos autores máis influíntes do século XX en España, non en van, no paseo da Ramallosa que, precisamente, leva o seu nome, hai desde 1998 unha escultura o recorda.
«Torrente Ballester é un xenio da literatura que tivemos o luxo de gozar como veciño de Nigrán. O obxectivo do Concello e adicar cada paso desta escada da Praza da Biblioteca, a título póstumo, a recoñecidos escritores vinculados coa localidade porque, casualmente ou non, Nigrán é unha terra moi prolífica nese sentido» sinala o alcalde, Juan González, quen recorda que foi a figura de Alfonso Álvarez Cáccamo quen inaugurou a iniciativa municipal o pasado mes de xuño co seu verso «Onde flúen as distancias do primeiro río»
Gonzalo Torrente Ballester foi un gran embaixador de Nigrán, municipio que elixiu para desconectar da vida máis urbanita en Madrid, aquí era habitual velo pasear e, na memoria colectiva da comarca, están as súas tertulias no café Monterrey de Baiona con outro escritor afincado en Nigrán, Carlos Casares.
