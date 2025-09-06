Campamento
Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas
Aprendizaxe e música marcaron unha das citas máis agardadas polo alumnado
A Escola de Música de Salceda desenvolveu esta semana o seu xa tradicional campamento musical, no que participaron 22 menores de entre 9 e 16 anos. O programa de actividades comezou cunha excursión a Oporto, onde na primeira xornada o alumnado ensaiou na aula da Banda de Música da Foz do Douro. Pola tarde, realizaron visitas á Casa da Música e aos Xardíns do Palacio de Cristal, combinando ensaio e cultura musical coa descuberta doutros espazos.
A segunda xornada transcorreu en Salceda, con ensaios, clases de música de cámara e pequenas masterclasses impartidas por membros da banda cultural. A xornada culminou cunha xincana musical polas rúas da vila.
Esa noite, os participantes durmiron no ximnasio do CEP Altamira, compartindo unha experiencia de convivencia de 24 horas rodeados de compañeiros e compañeiras, que resultou especialmente enriquecedora.
Na terceira e última xornada tiveron lugar novos ensaios, dinámicas de grupo e xogos musicais, para rematar cun concerto no Auditorio Municipal.
O alumnado interpretou pezas baixo a dirección de Íñigo De Luis Alonso, músico da banda cultural, nunha actuación que puxo o broche final á actividade.
O campamento, que a Escola leva anos organizando, funciona como posta a punto para o inicio do curso, mais tamén como espazo de reencontro no que música, aprendizaxe, xogo e convivencia se dan a man.
Este ano foi o primeiro baixo a dirección de Jorge Macedo, quen introduciu novas propostas que se revelaron un éxito, á vista da satisfacción expresada pola cativada participante.
