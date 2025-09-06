Mos, onde o amor dura e dura
Festa dos
maiores
O Concello de Mos celebrou a pasada semana en Costoias (Tameiga) a XXXV edición da Gran Festa dos Maiores, unha xornada multitudinaria de convivencia e emoción que reuniu a arredor de 700 persoas.
O día comezou coa misa cantada pola Coral O Son dos Cantares e a actuación da Banda de Música de Torroso, para dar paso ao tradicional xantar popular no que se serviron racións de callos doadas por Coren e no que tamén colaborou a Asociación Cultural San Martín de Tameiga.
O momento máis especial da tarde chegou coa homenaxe ás 50 parellas do municipio que celebran este ano as súas vodas de ouro.
Foi, sen dúbida, un momento emotivo para moitas das parellas participantes, que recibiron o recoñecemento con emoción, e con todos os recordos acumulados de 50 anos de matrimonio abrollando a flor de pel. E é que en 50 anos hai tempo para o bo e para o malo, e malia que a calidade dunha relación de parella non debera medirse polo tempo que dura, a duración parece ser unha boa forma de avaliar a súa capacidade de superar as tempestades.
Durante o acto estiveron presentes 18 das parellas homenaxeadas, recibindo un detalle conmemorativo da man da alcaldesa, Nidia Arévalo, e da corporación municipal.
Os matrimonios homenaxeados foron: dous de Guizán, tres de Petelos, cinco de Torroso, nove de Mos, tres de Dornelas, sete de Pereiras, oito de Tameiga, catro de Sanguiñeda, catro de Louredo e cinco de Cela.
Tras a emotiva homenaxe, a festa continuou cunha tarde de música, baile e animación, enchendo de vida, recordos e alegría a parroquia de Tameiga.
As parellas presentes puideron disfrutar da saborosa comida, botar uns bailes para facer a dixestión con enerxía e rir e disfrutar na compañía dos seus seres queridos.
A alcaldesa, Nidia Arévalo, subliñou que «hoxe Mos celebrou o triunfo do amor e da vida compartida, rendendo unha merecida homenaxe ás persoas maiores que representan os piares da nosa sociedade, a memoria viva do noso municipio e o exemplo para as xeracións máis novas».
35 anos de tradición
A Gran Festa dos Maiores, organizada polas concellerías de Política Social e Participación Cidadá, consolídase así como unha das citas máis queridas e emotivas do calendario mosense, mantendo viva unha tradición que desde 1990 reúne á veciñanza arredor das persoas maiores.
Son xa 35 anos rendendo homenaxe a parellas como as 50 deste ano.
