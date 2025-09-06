Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Natación

Juan Ferrón prepara o mundial de Singapur

O nadador do Club Natación Mos afronta o seu terceiro mundial

O nadador mosense Juan Ferrón. | // D.P.

D. P.

[Mos]

O nadador Juan Ferrón Gutiérrez, integrante do Club Natación Mos, ultima estes días a súa preparación para o Campionato Mundial de Natación, que se disputará en Singapur entre o 21 e o 27 de setembro. O deportista mosense afrontará un total de cinco probas individuais: 50 metros libres, 100 metros libres, 400 metros libres, 100 metros braza e os 100 metros bolboreta, disciplina na que acadou diploma olímpico nas pasadas paralimpiadas de París 2024. Precisamente nesta proba parte co quinto mellor tempo de inscrición, o que reforza as expectativas de que poida consolidarse de novo entre os mellores nadadores con discapacidade visual do planeta.

O Mundial de Singapur terá tamén un valor especial para Ferrón, xa que suporá o seu debut internacional na categoría S-12, reservada para deportistas con discapacidade visual moi grave. Durante máis de cinco anos estivo encadrado na categoría S-13, correspondente a nadadores con discapacidade visual grave, a pesar de que, polo seu nivel de visión, competía en clara desvantaxe fronte a rivais cunha capacidade visual superior.

O propio Ferrón valorou entón a decisión como un acto de «xustiza», despois de anos de esforzo en condicións máis adversas.

Agora, logo dos éxitos colleitados na categoría anterior, chega a este novo reto cunha sólida traxectoria e coa proxección de converterse nun dos referentes internacionais da modalidade durante o ciclo olímpico en marcha.

