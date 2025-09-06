Natación
Juan Ferrón prepara o mundial de Singapur
O nadador do Club Natación Mos afronta o seu terceiro mundial
O nadador Juan Ferrón Gutiérrez, integrante do Club Natación Mos, ultima estes días a súa preparación para o Campionato Mundial de Natación, que se disputará en Singapur entre o 21 e o 27 de setembro. O deportista mosense afrontará un total de cinco probas individuais: 50 metros libres, 100 metros libres, 400 metros libres, 100 metros braza e os 100 metros bolboreta, disciplina na que acadou diploma olímpico nas pasadas paralimpiadas de París 2024. Precisamente nesta proba parte co quinto mellor tempo de inscrición, o que reforza as expectativas de que poida consolidarse de novo entre os mellores nadadores con discapacidade visual do planeta.
O Mundial de Singapur terá tamén un valor especial para Ferrón, xa que suporá o seu debut internacional na categoría S-12, reservada para deportistas con discapacidade visual moi grave. Durante máis de cinco anos estivo encadrado na categoría S-13, correspondente a nadadores con discapacidade visual grave, a pesar de que, polo seu nivel de visión, competía en clara desvantaxe fronte a rivais cunha capacidade visual superior.
O propio Ferrón valorou entón a decisión como un acto de «xustiza», despois de anos de esforzo en condicións máis adversas.
Agora, logo dos éxitos colleitados na categoría anterior, chega a este novo reto cunha sólida traxectoria e coa proxección de converterse nun dos referentes internacionais da modalidade durante o ciclo olímpico en marcha.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
- Verán de cores en Redondela
- Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
- Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
- A Aldea Alfacuca pecha un ano máis de voluntariado
- Treixadura ponlle música á XXX Festa da Lamprea Seca de Arbo
- Redondela anuncia as súas actividades para agosto