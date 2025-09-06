Amistosos
Fútbol e recordo no Memorial Matías Candeira
A terceira edición do torneo celebrouse en homenaxe ao fundador da empresa EAM
D.P.
O campo municipal da Gándara volveu render homenaxe a Matías Candeira a través do fútbol.
Salceda acolleu unha tarde chea de deporte e diversión coa celebración da terceira edición do torneo cuadrangular Memorial Matías Candeira.
A cita reuniu, ademais do equipo anfitrión, ao F.C. Caselas, ao Atl. Arnoia, á S.D. Salvaterra e ao C.D. San Salvador de Budiño. O torneo contou co patrocinio da empresa EAM, que quixo así lembrar ao seu fundador, Matías Candeira, quen puxo en marcha a compañía no ano 1928.
Non foi casual a presenza dos catro conxuntos participantes, pois todos pertencen a concellos nos que a empresa desenvolve a súa actividade: Salceda, Salvaterra, Porriño e Arnoia; unha mostra do compromiso de EAM co deporte local e co apoio ás comunidades da contorna, apostando pola calidade e a proximidade.
O torneo tivo un carácter deportivo e tamén amistoso, servindo de preparación para o inicio da tempada.
Para os equipos supuxo unha boa ocasión de sumar minutos de rodaxe e de probar as novas incorporacións, sempre nun clima de respecto e camaradería.
A vitoria final correspondeu ao Atlético Arnoia, que se impuxo na final á S.D. Salvaterra. Máis aló do resultado, destacou o xogo limpo e a complicidade entre as afeccións, elementos centrais dun memorial que xa é unha cita consolidada no calendario.
