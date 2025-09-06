Viños
A Festa do Viño despídese un ano máis regada de éxito
A LXVI edición da festa incluíu novidades que o público valorou positivamente
A LXVI edición da Festa do Viño do Condado do Tea revalidouse unha vez máis como unha das grandes citas enolóxicas do verán en Galicia.
Declarada de Interese Turístico de Galicia e recoñecida como a segunda festa vitivinícola máis antiga do país, a convocatoria volveu converter o recinto amurallado e a Praza do Castelo nun punto de encontro para veciñanza e visitantes, atraídos tanto polos viños coma pola música e a gastronomía.
A gran novidade introducida o ano pasado, a ampliación do espazo dispoñible, volveu demostrar a súa eficacia. A festa ocupou toda a Muralla e engadiu mesas e un segundo escenario na Praza do Castelo, fórmula que permitiu repartir a afluencia e acoller mellor o público.
As dúas zonas rexistraron cifras de asistencia magníficas, con abundante afluencia de público durante as noites gastronómicas e tamén ao longo das xornadas diúrnas.
No plano vitivinícola, o evento superou cifras históricas. Participaron 29 adegas do Condado do Tea, que puxeron ao alcance dos asistentes máis de 100 referencias distintas de viño, consolidando o papel da festa como escaparate do sector na comarca e ofrecendo aos visitantes unha panorámica ampla e diversa da produción local.
O incremento tamén se notou na restauración, con máis postos de comida que deron servizo ás mesas situadas nos dous espazos principais, reforzando así a experiencia gastronómica da cita.
Como en cada edición, a música acompañou ás degustacións e aos encontros sociais. Nos escenarios soaron propostas moi diversas: Galifunk Brass, De Ninghures, G-Face, La MMarca, Os D’Abaixo, O Caimán do Río Tea, Lenha Verde, Son das Tabernas e La Trío Machine. Estes concertos nocturnos achegaron un ambiente festivo e plural, combinando estilos que van do folk ao funk, pasando pola música de taberna ou as sonoridades máis urbanas. O domingo, a tradición local tomou o relevo coas actuacións dos grupos folclóricos de Salvaterra.
Outro dos momentos destacados foi o pregón, que nesta ocasión estivo a cargo do actor, presentador e produtor Rubén Riós. A súa intervención tivo lugar o domingo ás 13:00 horas no recinto amurallado, tras a celebración do XXXII Gran Capítulo da Cofradía do Viño Condado do Tea e Espumosos, no que se nomearon novos cofrades. O acto oficial serviu tamén para dar a coñecer os viños galardoados desta edición e contou coa presenza das bandas de gaitas locais, que puxeron música ao encontro.
As actividades da festa non se limitaron á fin de semana grande. Xa desde o luns 25 de agosto, na Casa do Viño, desenvolveron as tradicionais catas comentadas, nas que as diferentes adegas participantes ofreceron degustacións dos seus viños.
Unha das propostas máis valoradas polas persoas asistentes foi o regreso do Túnel do Viño, no que os asistentes puideron percorrer un espazo de degustación co conxunto de viños da subzona do Condado do Tea. A iniciativa permitiu comparar, aprender e gozar dunha experiencia inmersiva que complementa á degustación popular, converténdose xa nunha cita obrigada para amantes do viño.
