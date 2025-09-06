Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Escola de Rock de Paredes de Coura pecha a súa xira en Nigrán

O concerto final terá lugar mañá ás 19:00 horas no Colexio de Panxón

Ensaios da Escola do Rock en Paredes de Coura. | // RICARDO FANGUEIRO

D. P.

[Nigrán]

Nigrán acollerá este domingo o concerto de clausura da xira internacional da Escola de Rock de Paredes de Coura.

O escenario, situado aos pés do Templo Votivo, servirá para presentar o repertorio traballado durante a residencia artística de xullo, que inclúe temas de bandas como Nirvana, Motörhead, Dead Can Dance ou Cheap Perfume, xunto con composicións orixinais.

O proxecto, nacido en 2014, reúne medio cento de novos músicos que xa pasaron por escenarios destacados en Portugal e Galiza. A iniciativa conta coa colaboración da Direcçao Geral das Artes, e os concellos de Paredes de Coura, Nigrán e Vigo, entre outras entidades.

