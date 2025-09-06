Carreiras
A CAE interrunning espera máis de 2.000 participantes
A proba celebrarase o 21 de setembro con triple acción solidaria
A terceira edición da Carreira de Empresas de Galicia e a XIV Interrunning celebraranse no Porriño o próximo 21 de setembro. A interruning conta nesta ocasión ademais cunha triple acción solidaria de apoio a Asociación Española Contra o Cancro, Aceesca e Afaga.
Precisamente, a CAE Interrunning 2025 o domingo no que se celebrará a carreira coincide co Día Mundial do Alzhéimer que promoven e poñen en valor as accións levadas a cabo por asociacións como Afaga, destinada a mellorar a calidade de vida dos enfermos de Alzhéimer e outras demencias.
O alcalde Alejandro Lorenzo destacou na presentación que «estamos ante un evento único en Galicia, que unifica deporte popular, cultura empresarial e compromiso solidario, destinando parte dos fondos recadados a estas tres entidades sen ánimo de lucro. A Interrunning é moito máis ca unha carreira, estamos moi orgullosos de acoller un evento que promove hábitos saudables, visibiliza o compromiso social e dinamiza o centro urbano do Porriño. Con cada edición, damos un paso máis cara a excelencia».
Por parte da organización da CAE interrunning, o seu coordinador Fredy Velasco, tivo palabras de agradecemento a patrocinadores e colaboradores, ademais de ao Concello do Porriño, destacando ao equipo de 129 voluntarios que o día da proba traballarán para que todo se desenvolva con total normalidade. Velasco explicou que as inscricións van a bo ritmo, «pasamos a barreira dos 1.000 e esperamos chegar aos 2.000 participantes», para elo o prazo de inscrición mantense aberto ata ás 20.00 horas do día 17 de setembro a través da páxina web www.emesports.es.
A xornada do domingo arrancará ás 09.30 horas coa Andaina Antonio Palacios de 8 quilómetros, ás 11.30 horas será a saída das competicións 5K e 10K, das cales se poderá participar de xeito individual, en parellas ou en equipo de tres, e ás 12.45 e 12.50 horas celebraranse as carreiras infantís de Pitufos e Chupetes.
Trala entrega de premios terá lugar unha «after run party» aberta a todo o público, con música, regalos e moito ambiente festivo.
