Festivais
Beret actuará nas Festas do Cristo
O artista sevillano encabezará un cartel compartido con músicos locais
O sevillano Beret, un dos artistas máis recoñecidos do panorama musical español actual cun estilo que mestura pop urbano, reggae, rap melódico e baladas e SASH!, o DJ e produtor máis icónico da escena dance europea dende os anos 90, encabezan o cartel musical das Festas do Cristo 2025.
O alcalde Alejandro Lorenzo adianta estas dúas citas que terán lugar o venres 26 e sábado 27 de setembro, no aparcadoiro da rúa Progreso, con entrada de balde.
Xunto a estes dous artistas serán moitos outros os que completen unha programación chea de eventos e actividades para todos os gustos e públicos.
«Queremos que as festas sexan un punto de encontro para todas as idades e que reflictan a diversidade e talento que temos», sinala o alcalde.
Beret compartirá escenario con outros artistas locais, mantendo así viva a esencia orixinal dun festival que naceu con vocación local e medrou ata converterse nunha das citas musicais de referencia en Galicia.
Pola súa parte, SASH! estreará o Dabuten! Remember Festival, no que tamén tocarán outros artistas.
«Ámbolos dous festivais son un claro exemplo do compromiso do Concello para apoiar a cultura local á vez que atrae grandes nomes do panorama musical nacional e internacional, consolidándose como espazos de celebración, convivencia e proxección cultural que enche de vida o noso municipio cada setembro», indica o alcalde.
O Louro Valley Festival e o Dabuten! Remember Festival serán uns dos epicentros musicais das Festas do Cristo, cunha programación que combina a música urbana, electrónica e dance, atendendo a gustos e franxas de idade diferentes.
