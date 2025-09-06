Igualdade
Autodefensa para mulleres en Baiona
O obxectivo é reforzar a prevención das mulleres fronte a situacións de risco
O Concello de Baiona abriu o prazo de inscrición para participar nun curso de defensa persoal feminina que se celebrará o mércores 17 de setembro. A formación contará con dúas edicións: unha en horario de mañá, de 9.30 a 13.30 horas, e outra de tarde, de 16.00 a 20.00 horas.
O curso combinará parte teórica e práctica cun enfoque dinámico. No apartado teórico traballaranse aspectos psicolóxicos tanto da vítima como do agresor, así como nocións do Código Penal. O obxectivo é ofrecer ás mulleres ferramentas que lles permitan sentirse seguras en situacións de risco.
Tamén se desenvolverán as cinco claves de control (respiración, observación, valoración, estratexia e técnica) e estratexias de prevención para evitar confrontacións. Se estas resultan inevitables, ensinaranse técnicas de defensa fronte a ataques directos, agarres ao peito ou ao cabelo, e mesmo ante agresións con arma branca.
As mulleres interesadas poden inscribirse enviando nome, apelidos, teléfono e copia do DNI ao correo cim@baiona.gal ou contactar no 986 357 554.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
- Verán de cores en Redondela
- Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
- Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
- A Aldea Alfacuca pecha un ano máis de voluntariado
- Treixadura ponlle música á XXX Festa da Lamprea Seca de Arbo
- Redondela anuncia as súas actividades para agosto