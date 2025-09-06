Familia
As Festas do Alivio fechan o verán de Tomiño
A programación está marcada polas actividades para público familiar
Tomiño prepárase para vestir as súas mellores galas coa chegada das Festas do Alivio, unha das citas máis agardadas do ano. Do 8 ao 13 de setembro, a Praza do Seixo converterase nun escenario cheo de música, teatro, circo e diversión para todos os públicos, cunha programación aberta e gratuíta que culminará coa celebración do Acto Cívico do Alivio o sábado 13 ás 21.00 horas.
Programación
A semana arrancará o vindeiro luns 8 de setembro ás 19.00 horas con «Abracadáver», un espectáculo de circo terrorificamente divertido no que ilusionismo, teatro e misterio desafiarán os sentidos do público. Cada escena será un enigma, cada acto unha revelación nunha viaxe máxica na que o actor Dani Blanco presenta unha delirante proposta chea de sustos e bo humor.
Ao día seguinte, o martes 9, será a quenda do clown máis rebelde Peterpunk co seu espectáculo «A Chungatrona», un festín de risas, acrobacias e música gañador do premio do público do Festiclown Rivas-Vaciamadrid. Co mellor do clown, a maxia da improvisación e un toque de irreverencia punk, o público poderá desfrutar dun espectáculo que se fai eco das raíces do circo clásico pero con selo propio.
O mércores 10, Martiña Soñadora encherá a Praza do Seixo de baile, música e cancións creadas expresamente para nenos e nenas. Da man de Sabela King e Carlos Gil, o público moverase ao son de ritmos brasileiros, portugueses, de rock and roll ou blues con fermosas letras.
O último espectáculo para público familiar será o xoves 11 cun pomper ao aire libre, burbullas xigantes, cores que bailan ao aire libre e sorrisos que enchen o espazo. Un espectáculo para todas as idades no que a maxia do xabón cobra protagonismo.
Como ven sendo habitual, a programación cultural das festas do Alivio culminará co Acto Cívico o sábado 13 ás 21.00 horas, no que se renderá homenaxe a unha persoa vencellada á historia de Tomiño e no que, como cada ano, porá banda sonora a Agrupación Musical de Goián.
A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, salientou o carácter familiar e inclusivo das actividades, «pensamos en todas as idades, porque queremos que cada persoa atope un espazo para desfrutar e compartir».
A rexedora aproveitou tamén para agradecer o traballo da Comisión de Festas «no empeño por coidar e manter viva esta tradición está un grupo de persoas que traballan de forma altruísta todo o ano. O seu compromiso é exemplo de dedicación e entrega á comunidade».
