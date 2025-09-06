Viño
Arbo, camiño ao liderado no enoturismo das Rías Baixas
Tradición vitivinícola, excelencia e gastronomía atraen aos visitantes
Arbo eríxese como un referente en enoturismo e produción vitivinícola grazas á calidade dos seus viños, acollidos baixo a Denominación de Orixe Rías Baixas. A tradición transmitida ao longo de xeracións, combinada coa innovación e cun microclima privilexiado, converte o municipio nun destino de obrigado paso para quen desexe descubrir a riqueza enolóxica galega.
A actividade vitivinícola é unha das principais arterias económicas de Arbo e, ao mesmo tempo, un patrimonio cultural que define a súa identidade. As dez adegas que integran o sector local manteñen un delicado equilibrio entre o respecto polos métodos tradicionais e a incorporación de técnicas avanzadas, obtendo así viños de gran calidade recoñecidos en certames nacionais e internacionais.
Os viticultores e adegueiros, herdeiros dun saber transmitido con paixón, perfeccionaron ao longo do tempo uns procesos que se traducen en produtos de excelencia e gran diversidade. «Os viños de Arbo son o resultado do esforzo de quen traballa en cada adega. Cada copa conta unha historia de tradición e evolución», subliña o alcalde, Horacio Gil.
O enoturismo ofrece aos visitantes a posibilidade de mergullarse nunha experiencia completa: desde o coidado das viñas ata o embotellado, pasando por catas comentadas, visitas guiadas e actividades de vendima. Esta proximidade co traballo diario permite comprender a importancia da historia, a identidade e o compromiso que sosteñen unha actividade profundamente enraizada na comunidade.
Ademais do viño, Arbo destaca pola súa gastronomía, marcada por produtos locais de forte personalidade como a lamprea do Miño. A combinación deste ingrediente singular co viño dálle á cociña arbense un carácter diferenciado, no que a tradición culinaria camiña da man coa cultura vitivinícola. O resultado é unha oferta de sabores auténticos que reflicten tanto a historia coma as señas de identidade da rexión.
A calidade e o prestixio dos viños de Arbo chaman a atención de expertos e afeccionados de distintos mercados, consolidando o municipio como un dos epicentros enoturísticos de Galicia. A variedade e delicadeza da súa produción adáptanse a gustos diversos, reforzando a proxección internacional da marca local.
«O compromiso coa calidade, a sustentabilidade e a preservación do noso legado cultural converten a Arbo nun referente do enoturismo en Galicia, onde cada visita deixa unha pegada imborrable e reafirma o orgullo da nosa xente pola súa historia e polos seus viños», conclúe o rexedor.
