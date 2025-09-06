Circunnavegación
503 anos da primeira volta ao mundo en barco
Un faladoiro e un concerto lembrarán as fazañas dos baionenes Diego Carmona, Vasco Gómez Gallego, Vasco Gallego e Vasquito
O Concello de Baiona presentou unha programación especial para poñer en valor as fazañas de navegación dos mariños baioneses Diego Carmona, Vasco Gómez Gallego, Vasco Gallego e Vasquito, que participaron na Primeira Circunnavegación da Terra xunto a Magallanes e Elcano. As actividades insírense no 503 aniversario desta histórica viaxe.
Onte tivo lugar o faladoiro «Palabras que dialogan: Baiona e o Mar», no que participaron as profesoras titulares de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela Marta Cendón Fernández e Begoña Fernández Rodríguez, así como os catedráticos da mesma disciplina Juan M. Monterroso Montero e José Manuel García Iglesias. A sesión abordou o patrimonio cultural de Baiona vinculado ao mar, dende o templo da Excolexiata e a Arribada ata a pegada mariñeira en diferentes xestas descubridoras, a Virxe da Roca ou o propio Parador Nacional Conde de Gondomar.
A programación continúa hoxe ás 21:00 horas, na igrexa parroquial Santa María de Baiona, cun concerto de música de cámara a cargo do quinteto de vento Arven, creado en 2015 dentro do grupo Camerata Arven. A formación, integrada por frauta, oboe, clarinete, trompa e fagot, interpretará diversas pezas, entre elas unha sonatina para clarinete e cuarteto de ventos do compositor Juan Núñez.
O alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, salientou a importancia de difundir esta memoria colectiva: «Queremos aproveitar esta efeméride para poñer en valor as xestas de navegación destes mariñeiros veciños da nosa vila que forman parte da historia universal. Unhas fazañas de homes de mar que, sen sabelo, deron inicio baixo os auspicios da coroa de España á primeira globalización da historia».
