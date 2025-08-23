Entroido de verán
Verán de cores en Redondela
A partir das 19:00 horas de hoxe as rúas de vila encheranse de música, disfraces e festa para celebrar o verán que xa se achega á súa fin
Redondela celebra hoxe o seu 26º Entroido de Verán, unha das citas máis agardadas da programación estival da provincia.
A programación deste ano, segundo a alcaldesa Digna Rivas, ten en conta «tanto ao público infantil e familiar como á mocidade e público adulto, por iso os nenos e nenas teñen o seu propio espazo con actividades específicas e actuacións pensadas para eles».
Pre-festa
As actividades no recinto da feira comezarán ás 19.00 horas coa sesión DJ a cargo de Kike Varela, Olalla Gonzálezz e Borja Rúa, seguidos do concerto de Brais das Hortas, para o público infantil ás 20.30 na Praza da Torre.
Gala Drag
Ás 21.30 comezará a xa tradicional Gala Drag, conducida polo actor e showman Carlos Veleiro, que promete festa e inclusión a partes iguais.
Música
Finalizada a gala comezarán os concertos.
Os primeiros en subir ao escenario ás 23.00 horas serán os muradáns The Rapants, un improvisado anglicismo para Os Rapantes, coa súa «máquina do bo rollo» para facer que o público o pase moi ben e baile. Un grupo «do máis alto nivel en Galicia», apunta a concelleira Rita Pérez Táboas, que defende «a nosa identidade lingüística e o espírito retranqueiro galego».
Ás 0.30 horas será a quenda do músico e DJ Carlos Jean, que será encargado de facer vibrar ao público no campo da feira ata as 02.00. Os Djs Samu Pexe e Rodri Vegas serán os encargados de pechar a festa cunha sesión que comezará ás 02.00 e rematará ás 04.00 horas.
Público familiar
As actividades para a cativada volven ser unha aposta para encher o caloroso verán de alegría.
O Entroido de Verán ofrecerá hoxe xogos e espectáculos para toda a familia en diferentes localizacións no centro da vila.
A pista da Xunqueira e a praza de Ponteareas acollerán inchables con auga desde as 18.00 ata as 21.00 horas. Na praza de Ponteareas haberá ademais unha xincana con inchables, e na pista da Xunqueira celebrarase a festa da escuma ás 21.00 horas.
Na Praza da Torre, ás 20.30 horas, terá lugar o concerto de Brais das Hortas, que porá a cantar e bailar a grandes e pequenos.
Estas actividades ofrécense en tres espazos diferentes repartidos pola vila «para evitar aglomeracións e que o público infantil e familiar poida rotar polos diferentes recintos», explica a alcaldesa, Digna Rivas.
Transporte público
Como en anos anteriores as empresas de transporte público ofrecen liñas especiais de ida e volta a Redondela desde Vigo, Pontevedra e O Porriño.
Os autobuses sairán con destino a Redondela desde os diferentes puntos a partir das 18.00 horas, e haberá transporte de volta até as 06.00 horas.
