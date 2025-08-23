Equitación
San Bartolomeu espera mañá a miles de persoas
A rúa Loureiro acollerá unha intensa xornada de espectáculos ecuestres na Concentración Cabalar de San Bartolomeu
A Concentración Cabalar de San Bartolomeu celebrará este domingo 24 de agosto unha nova edición en Tui, para a que se agarda a presenza de miles de persoas. A coincidencia da cita en domingo contribuirá a sumar público a un evento que cada ano reúne aos afeccionados ao mundo ecuestre, sendo unha das dúas convocatorias anuais na cidade xunto coa de San Telmo.
Na rúa Loureiro ultímanse os preparativos para recibir as distintas actividades previstas. A xornada dará comezo ás 8.00 horas coa chegada dos primeiros participantes á concentración, punto de encontro de xinetes, amazonas, cabalos, ponis, burros, mulas e carruaxes.
O programa inclúe ás 11.00 horas o espectáculo «Reality Show Ecuestre Libre», unha proba aberta na que cada participante poderá presentar o seu número ou habilidade co animal. Para poder participar é preciso inscribirse con 48 horas de antelación enviando un vídeo resumo e a duración estimada da actuación ao WhatsApp 639 10 93 78. Todas as persoas participantes recibirán unha axuda económica.
Ás 12.00 horas será a quenda do espectáculo ecuestre «Aires de Romero», que dará paso ás 13.00 horas á entrega dos premios especiais. Nela recoñeceranse as mellores presentacións en diferentes categorías: xinetes, amazonas, cabalos, ponis, burros, mulas e carruaxes.
A clausura da concentración chegará ás 13.30 horas co espectáculo «Experiencia Pura Vida Ecuestre», que combina arte ecuestre e tradición, pechando así unha mañá de intensa actividade na rúa Loureiro.
A Concentración Cabalar de San Bartolomeu é unha das citas de referencia para aos amadores do mundo do cabalo en Tui, converténdose cada verán nun espazo de encontro, exhibición e recoñecemento do mundo ecuestre.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- A utopía cultívase na Paradanta
- O Grupo Extra pon hoxe o punto final ás festas de Ribadelouro
- O Reggaeton Beach Festival leva a Nigrán o show máis urbano
- Redondela aposta pola reciclaxe de cortiza cun proxecto pioneiro
- Redondela anuncia as súas actividades para agosto
- O Porto do Molle acolle hoxe unha romaría para todos os gustos