Enoloxía
Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
A festa, declarada de interese turístico de Galicia, celebrarase os días 29, 30 e 31 de agosto
Achégase una nova edición da Festa do Viño do Condado Tea que se celebrará o 29, 30 e 31 de agosto no recinto amurallado de Salvaterra de Miño.
A LXVI edición desta festa, declarada de Interese Turístico de Galicia, continurá apostando pola ampliación de espazo, que foi a principal novidade o pasado ano, debido a gran afluencia de público das últimas edicións.
O recinto ampliouse o ano pasado a toda a Muralla contando con espazo de mesas tamén na Praza do Castelo cun segundo escenario, o que resultou un éxito no 2024 co cheo total en todo o recinto.
Música
Como en cada edición a música é parte fundamental e nesta ocasión os concertos das noites gastronómicas serán os de Galifunk Brass, De Ninghures, G-Face, La MMarca, Os D ́Abaixo, O Caimán do Río Tea, Lenha Verde, Son das Tabernas e La Trío Machine.
Ademais o domingo será o turno dos grupos folclóricos locais que amenizarán a mañá para todos.
A Festa do Viño do Condado do Tea, a segunda máis antiga de Galicia, manifesta tamén un incremento de adegas, cun total de 29, máis de 100 referencias de viños, un récord para o evento, e máis postos de comidas que dan servizo as mesas ubicadas en ambos espazos.
Todo para acoller comodamente á veciñanza e visitantes que cada ano acuden a festa, xa consolidada como unha das citas importantes e imprescindibles do verán.
Nesta edición o pregoeiro será o actor, presentador e produtor Rubén Riós, que dará lectura ó pregón o domingo ás 13:00h no recinto amurallado. Será despois do acto que dará a coñecer os viños deliciosos do ano e a actuación dos grupos folclóricos e bandas de gaitas de Salvaterra de Miño.
Previamente terá lugar o XXXII Gran Capítulo da Cofradía do Viño Condado do Tea e Espumosos onde se nomeará como novos cofrades.
A inauguración da festa terá lugar o venres 29 ás 20:00h no recinto da muralla pero as actividades comezarán antes, esa mesma semana, coas catas comentadas nas que as diferentes adegas participantes ofrecerán degustacións dos seus viños de maneira gratuita, e que serán dende o 25 ata o 29 de agosto na Casa do Viño.
Túnel do Viño
Este ano ademais volve o Túnel do Viño o venres 29 e sábado 30 en horario de mañá e tarde onde o público poderá degustar tódolos viños da subzona do Condado do Tea cun prezo de só 15 euros.
As inscricións tanto para as catas como o túnel deberán realizarse a través do teléfono 617 148 866 ou ben no correo museocienciavino@concellodesalvaterra.org.
