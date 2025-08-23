INICIATIVAS
Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
O GDR «Terra e Auga» puxo en marcha este novo proxecto | As rutas están guiadas por Julio Eiroa
Cunha ruta na localidade de Arbo, o día 9 de agosto, botaron a andar os «Roteiros pola Ribeira do Miño», un proxecto de animación promovido polo GDR «Terra e Auga» e subvencionado pola Intervención Leader da PEPAC 2023-2027.
Dentro deste proxecto, no que abrangue ao 2025, realízanse catro roteiros. O xa executado de Arbo, Salceda de Caselas o próximo día 30 de agosto, As Neves o día 20 de setembro e Crecente o día 11 de outubro.
Estés roteiros van acompañados dunha experiencia, acorde coa estratexia participativa do GDR, e son guiados polo biólogo, guía e fotógrafo afincado en Covelo Julio Eiroa.
Con este proxecto o GDR pretende achegar á veciñanza, visitantes e turistas o patrimonio (paisaxístico, etnográfico, cultural...) do territorio, sendo unha maneira de explorar o mesmo e adentrarse en temas fundamentais como o turismo, o medioambiente e aspectos culturais de todo tipo.
De feito, o primeiro roteiro foi unha experiencia única para as persoas participantes, pois a riqueza natural e cultural da Ribeira do Miño converteuse en protagonista dende Caballeira de Turbela. Combinando sendeirismo, interpretación paisaxística e gastronomía local, o itinerario incluiu unha visita ao barrio da Estación e a ponte románica do século XVIII sobre o río Deva, testemuña da batalla da Independencia contra os franceses en 1809.
Tralo roteiro, as persoas participantes marcharon cun maior coñecemento da vila de Arbo e os seus recunchos.
Antes de regresar ao punto de partida gozaron dunha «experiencia sorpresa» no marco da Festa da Lamprea Seca de Arbo, declarada de Interese Turístico de Galicia. Este tipo de «experiencias sorpresa» incluense en todolos roteiros programados.
Julio Eiroa, membro do Colexio oficial de biologos de Galicia, é un dos grandes expertos en roteiros, con explicacións certeiras e coidadoso coa seguridade das persoas participantes. Adicado ao turismo activo, é guía acreditado do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas Galegas, e tamén guía acreditado do Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido.
As novas rutas están abertas á participación das personas interesadas, pero a inscripción non se abre ata unha semana antes da súa realización. Polo tanto, as persoas interesadas deberán estar pendentes da apertura da inscripción a través das redes sociais do GDR «Terra e Auga».
Salceda de Caselas, a vindeira cita
A vindeira cita está prevista para o sábado 30 de agosto e a ruta aínda non foi dada a coñecer. Porén, Julio Eiroa, o seu responsable, adiantou a Faro que serán uns 6 km de 150 metros de desnivel, doada, moi urbana entre os pazos de Picoña, Pegullal e Aballe; pero tamén se camiñará o río Caselas, que é afluente do Miño. Deste xeito, na localidade salcedense, as persoas que poidan acceder ao roteiro van poder adentrarse na historia dunha das localidades máis emblemáticas da comarca.
O percorrido é dunha dificultade baixa, mesmo para aquelas persoas que non están afeitas a camiñar pero, con todo, débese seguir unhas normas e seguir as instrucións do guía.
